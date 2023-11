Die besten Thermobecher – diese Modelle halten am längsten warm

Kaffee und Tee sind die beliebtesten Getränke am Morgen. Doch wenn es mal schnell gehen muss, muss das Heißgetränk auch mal To Go getrunken werden. Dafür eignet sich ein dichter, praktischer und lange warmhaltender Thermobecher. Schließlich möchte man auf dem Weg zur Arbeit nicht plötzlich einen großen brauen Fleck auf dem Hemd haben.

Doch welcher ist der beste Thermobecher, der deinen Kaffee, Tee oder Co. bis zum „bitteren“ Ende warmhalten kann? Stiftung Warentest hat 15 Becher auf ihre Isolierleistung getestet.

Welcher Thermobecher ist der beste?

Stiftung Warentest hat die besten Thermobecher getestet und zwar auf ihre verschiedenen Qualitäten in Sache Isolierung, Dichte, Stabilität und eventuell enthaltene Schadstoffe. Aber auch die Handhabung spielt eine wichtige Rolle. Ist die Trinköffnung über einen Dreh-, Klapp- oder Druckverschluss zu öffnen?

Von insgesamt 15 Bechern hat sich sich ein eindeutiger Sieger herauskristallisiert. Der zeigt wiederum, dass es nicht immer unbedingt die teuerste Variante sein muss. Gute Qualität hat zwar ihren Preis, aber du musst nicht jeden zahlen, um ein gutes Produkt zu erhalten. Denn mit einer Top-Bewertung von 1,7 (gut) gewinnt der Thermobecher einer bekannten Firma, der aber längst nicht der teuerste im Vergleich ist.

Braun Thermal Mug BRSC001

Preis: 20,99 Euro

Der absolute Testsieger unter den Thermobechern ist der Braun Household BRSC 001. Er überzeugt sowohl aufgrund seiner Isolierleistung als auch durch eine ausgezeichnete Dichte. Auch sind hier keine Schadstoffe enthalten, die einen Abzug in der Bewertung ergeben hätten. Der Deckel lässt sich per Druckknopf öffnen, was besonders komfortabel ist

WMF Isolierbecher Impulse

Preis: 37,93 Euro

Deutlich teurer, aber ebenso hochwertig ist der WMF Impulse Isolierbecher (Artikelnummer 690726040) mit einer ebenfalls hervorragenden Dichte und sehr guter Isolierfunktion. Einziges Manko: Er darf nicht in die Spülmaschine. Dafür erhält er trotzdem eine „sehr gute" Bewertung (1,8)

Thermos Stainless Steel King

Preis: 24,95 Euro

Der Stainless King von Thermos ist der absolute Isolierkönig. 16 Stunden lang kann er Kaffee, Tee und Co. warm halten. Um das gewährleisten zu können, ist der Becher etwas dicker als die anderen im Test. Das gibt in der Handhabung einen kleinen Abzug. Dafür hat er aber auch ein besonders großen Fassungsvermögen von 470 Milliliter. Das verdient eine gute Bewertung von 1,9

Emsa Travel Mug Classic

Preis: 15,71 Euro

Das Original ist eben immer noch das Beliebteste. Die klassische Travel Mug von Emsa (Art.Nr. 513361) ist zwar recht schwer und dick, dafür 100 Prozent dicht Dank dem sicheren Trinkverschluss. Und sie hat mit 360 Milliliter ein nicht zu verachtendes Fassungsvermögen. Ein solider Thermobecher für den Alltag. Dafür gibt es eine 1,9 (gut) in der Bewertung

Es gibt also auch günstigere Modelle, die ebenfalls gut abschneiden im Test der Stiftung Warentest. Ein Beispiel dafür ist auch der Thermobecher mit Wrapper von Rossmann. Der kostet sogar nur 9,99 Euro. Allerdings ist er online selten verfügbar, meist nur in den Filialen und auch dort ist er oft nicht erhältlich.

Welcher Thermobecher hält am längsten warm?

Die mit Abstand beste Bewertung beim Thema Warmhaltevermögen erhält der Thermobecher „Stainless King“ von Thermos. Die Stiftung Warentest belohnt die gehobene Qualität des Produktes mit einer 1,1 (sehr gut). Aber auch die Thermobecher von Braun und WMF halten dein Heißgetränk lange warm.

Gleiches gilt fürs Kalthalten. Denn die Isolierung der Becher funktioniert auch anders herum. Wenn du also im Sommer einen Eistee oder Iced Coffee mitnehmen willst, kannst du dich darauf verlassen, dass die hier genannten Becher deinen Kaffee kalthalten können.

Welche Thermobecher passen unter einen Kaffeevollautomaten?

Es gibt extra kleine Thermobecher, die ohne Probleme unter eine Kaffeemaschine passen. Bei vielen Automaten lässt sich auch der Ausguss nach oben verschieben oder das Abtropfgitter herausnehmen. Dann kannst du deinen Thermobecher ganz leicht unter die Öffnung stellen und musst ihn nicht schräg halten.

Wenn du aber sichergehen möchtest, dann solltest du auf einen Becher mit einer maximalen Höhe von 13 Zentimeter setzen. Denn die gängigsten Kaffeevollautomaten haben eine Ausgabehöhe von zehn bis 14 Zentimetern.

Welcher Thermobecher ist auslaufsicher?

Tatsächlich ist ein Großteil der getesteten Becher auslaufsicher, selbst die mit einer insgesamt eher schlechten Bewertung. Sowohl die von Braun, WMF, Thermos als auch Emsa erhalten für ihre Dichte eine 1,0 (sehr gut), weil sie über eine auslaufsichere Trinköffnung verfügen. Selbst der ausgesprochen günstige Becher von Rossmann kann da noch knapp mithalten mit einer Bewertung von 1,5.

Wie reinigt man Thermobecher am besten?

Nur etwa die Hälfte der insgesamt 15 getesteten Thermobecher dürfen einfach so in die Spülmaschine, so zum Beispiel der von WMF. Für die anderen wird die Wäsche per Hand empfohlen. Bei Edelstahlbechern hilft vor allem Zitronensäure oder auch spezielle Reinigungstabs, um sie wieder auf Hochglanz zu bringen.

Es geht auch mit Backpulver oder Natron. Einfach in den Becher damit und heißes Wasser einfüllen. Schütteln, zehn Minuten einwirken lassen und danach ausspülen. Und schwupp die wupp ist dein Thermobecher wieder blitzeblank.