Die besten Mülleimer – und wo du deinen Mülleimer hinstellen solltest

Jeder braucht sie, Gesprächsthema sind sie dann aber doch eher selten. In jeder Wohnung und in jedem Haus lassen sie sich finden: Mülleimer. Denn wer nicht in seinem eigenen Unrat versinken will, der ist auf einen guten Abfalleimer angewiesen.

Dabei gibt es selbstverständlich viele verschiedene Funktionen für den Mülleimer. Restmüll, Biomüll und auch Plastik wollen schließlich voneinander getrennt werden – schon allein der Umwelt zur Liebe. Es gilt also einiges zu beachten.

Mülleimer – DAS sind die Testsieger

Bei der Anschaffung des richtigen Abfalleimers, sollte man einige Dinge beachten. Allein schon im Design hat man unterschiedliche Optionen. Möchte man einen Treteimer oder doch lieber einen Behälter mit Schwingdeckel? Welches Fassungsvermögen brauche ich? Welchen Mülleimern entweichen besonders wenig Gerüche und welches Modell ist korrosionsfest und damit gegen schnell entstehende Schäden geschützt?

Wegen der Wichtigkeit des Abfalleimers hat sich auch Stiftung Warentest mit einigen Modellen auseinander gesetzt und diese auf verschiedene Aspekte überprüft. Für das Testergebnis wurden diese in unterschiedliche Kategorieren basierend auf dem Fassungsvermögen eingeteilt. Hier erfährst du, welche Modelle den Testern am meisten zusagten.

Brabantia Pedal Bin Newicon, 12 Liter

Preis: 51,39 Euro

Der Brabantia Pedal Bin Newicon aus Edelstahl überzeugt bei Stiftung Warentest in der Kategorie von 10 bis 12 Liter Eimern besonders durch wenig Lärm. Dadurch ist er besonders gut auch in Schlafzimmern geeignet

Halbrunder Treteimer von Simple Human, 10 Liter

Preis: 69,95 Euro

Auch der halbrunde Treteimer von Simple Human konnte die Tester überzeugen. Er fasst rund 10 Liter und ist dadurch auch eher für Wohnbereiche geeignet, an denen nicht permanent Müll produziert wird. Zudem ist er in unterschiedlichen Farben erwerbbar

Simple Human Treteimer, 38 Liter

Preis: 129,95 Euro

Die zweite Kategorie der von Stiftung Wartentest benannten Mülleimer liegt bei 30 bis 40 Litern. Hier überzeugte erneut ein Modell von Simple Human mit Tretmechanismus. Dieser hat zwar einen stolzen Preis ist aber bestens für seine Aufgaben etwa in der Küche geeignet

Rotho Paso, 40 Liter

Preis: 37,13 Euro

Auch beim Rotho Paso kann man sehr zufrieden sein. Er ist für seine größe im Vergleich zu anderen Modell besonders günstig zu haben. Zudem schließt er geräuschlos den Deckel und hält Gerüche bei sich

Welcher Mülleimer ist der beste?

Bei der Frage nach dem besten Mülleimer muss individuell geschaut werden, was man benötigt. Sucht man beispielsweise einen Abfalleimer für die Küche ist ein größeres Modell angemessener als ein kleines. Auch stellt sich die Frage nach der eigenen Präferenz zwischen Varianten wie Tretmülleimern oder solchen mit Schwingdeckel. Wie oben beschrieben gibt es in Sachen Treteimern in gleich zwei Kategorien Modelle von Super Human, die bei den Testern für Begeisterung sorgten.

Welche Mülleimer-Größe für 2 Personen ist ideal?

Klar, wer sich einen Haushalt mit mehreren Personen teilt, der produziert auch mehr Müll. Dass eine vierköpfige Familie potenziell mehr Dreck macht als ein Pärchen ist selbsterklärend. Doch wie groß sollte der idealer Mülleimer sein? In der Regel reichen in Familien bis zu drei Personen 10 bis 30 Liter Eimer. So ist für die Entsorgung ausreichend Platz. Vierköpfigen Famlien wird zu einem Eimer in der Größenordnung 30 bis 40 Liter geraten. Noch größere Haushalte brauchen meist sogar noch mehr Platz für Biomüll, Restmüll und Co.

Welcher Mülleimer eignet sich für Windeln?

Eltern kennen das Problem. Die Windel des Kindes einfach mal so im Hausmüll entsorgen, ist keine gute Idee. Nach kurzer Zeit machen sich unangenehme Gerüche bemerkbar. Wer das verhindern will, der sollte zu einem speziellen Windeleimer greifen. Diese speziellen Eimer sind extra zur Geruchshemmung gedacht. Dreckige Windeln werden im Mülleimer einzeln und seperat in luftdichtem Plastik verschlossen. So dringt nichts nach außen und alles kann ohne Probleme und unangehnehme Überraschungen entsorgt werden.

Welche Mülleimer eignet sich für Katzenstreu?

Für das Katzenstreu gilt zunächst zu beachten, dass dieses in den Restmüll und nicht etwa in den Biomüll gehört. Wer allerdings nicht gerade das Streu im Hausmüll entsorgen will, der kann ebenfalls auf spezielle Mülleimer zurückgreifen. Bei diesen rutscht das Streu in den Müllbeutel, der anschließend abgedichtet bzw. verschlossen wird. So bleibt von Gerüchen in der Wohnung nicht viel übrig.

Warum stinkt mein Mülleimer?

Üblen Geruch aus der Mülltonne kennt wohl jeder. Doch woran liegt’s? Und wie kann man das Problem beheben? Besonders anfällig für unangehnehmen Geruch ist der Biomüll. Entsorgte Lebensmittel beginnen zu faulen. Besonders bei hohen Temperaturen im Sommer oder bei Feuchtigkeit tritt dieser Effekt schneller ein. Auch Obstfliegen und Maden im Müll sorgen nicht gerade für eine frische Brise. Zudem vermehren sich auch Bakterien im Müll. Das Ergebnis sind üble Gerüche, die gerne mal im Raum hängen bleiben.

Was du dagegen tun kannst? So hilft beispielsweise schon eine regelmäßiges Leeren sowie Reinigung der Mülleimer. Mülltüte nach draußen gebracht, Eimer sorgfältig abwaschen – schon sollte es besser sein. Auch Hausmittel können gegen Gestank helfen. So kann eine Reiningung mit Zitronensäure für angenehmrere Düfte sorgen. Übrigens: Regelmäßige Reinigung kann auch dabei helfen, dass der Mülleimer korrosionsfest bleibt und bei Edelstahlbehältern beispielsweise keine Rost ensteht.

Wo sollte man einen Mülleimer hinstellen?

Der Platz in der Wohnung sollte für den Mülleimer gut gewählt sein. Gerade geruchsintensive Abfälle wie Bio- und Restmüll will man wohl nicht bequemen Räumen wie dem Wohnzimmer stehen haben. Der ideale Platz für sie ist daher in der Küche, wo auch die meisten dieser Abfälle anfallen. Dabei will aber auch bedacht sein, dass man den Mülleimer nicht unbedingt offen im Raum stehen haben möchte. Und schon gar nicht sollte er an einer Stelle stehen, wo er viel Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist. Das beschleunigt nämlich Gärungs- und Verfallsprozesse und es fängt an unangehnehm zu riechen.