Lange waren sie ein Luxusgut, heute sind sie aus keiner Küche mehr wegzudenken. Mikrowellen machen das Leben leichter. Auftauen und Erhitzen können sie schnell und einfach wie kein anderes Gerät – und trotzdem gibt es große Unterschiede.

Mikrowelle ist nicht gleich Mikrowelle. Und sie unterscheiden sich beileibe nicht nur in der Watt-Zahl. Mikrowellen mit Drehteller erhitzen gleichmäßiger, sind aber anfälliger für Defekte. Mikrowellen mit Grill oder gar Heißluft können mehr, sind aber auch deutlich teurer.

Welche Mikrowelle ist die beste?

Damit du keinen Fehlgriff landest, hat die Stiftung Warentest für dich 17 führende Geräte getestet. Nur sechs schnitten besser als „Befriedigend“ ab. Die vier Testsieger, je zwei mit und ohne Grillfunktion, zeigen wir dir hier – und helfen dir hoffentlich bei der Suche nach der perfekten Mikrowelle für deine Küche.

Zudem haben wir wichtige Infos für dich, was in einer Mikrowelle überhaupt erhitzt werden darf, was du beim Auftauen beachten musst, wie du das Gerät richtig reinigst und wie die Entsorgung eines Altgeräts läuft.

Bosch FFL023MW0

Bosch FFL023MW0 Foto: Amazon

Aktuell reduzierter Preis (November 2023): 139,00 Euro

Hier geht’s zum Produkt 🛒

Stiftung Warentest hat getestet, das ist der Sieger ohne Grillfunktion. Mit einer Gesamtnote von 2,3 hat sich das Gerät der deutschen Traditionsmarke Bosch an die Spitze gesetzt. Die beste Note erhielt die FFL023MW0 allerdings nur in der Kategorie Handhabung. In den anderen, Mikrowellenfunktion, Umwelteigenschaften und Sicherheit, war sie aber ebenfalls ganz vorne dabei. Das brachte am Ende den Sieg.

Neff FLAWG20S2

Neff FLAWG20S2 Foto: Amazon

Aktuell reduzierter Preis (November 2023): 149,99 Euro

HIER geht’s zum Produkt 🛒

Bauähnlich wie der Testsieger, schnitt die Neff FLAWG20S2 ähnlich gut ab wie das Gerät von Bosch. Bis auf eine minimal schlechtere Note in der Handhabung überzeugte sie wie der Gewinner. Nur in Puncto Automatikprogramme und eigene Programme war die Konkurrenz hauchzart besser. Mit diesem Kauf dürftest du also auch wenig falsch machen.

LG MH6565CPS

LG MH6565CPW Foto: Amazon

Preis: 214,99 Euro

Hier geht’s zum Produkt 🛒

Eindeutiger als bei den Solo-Geräten war der Test bei den Mikrowellen mit Grill. LG hat die Nase mit Gesamtnote 2,4 deutlich vorn, war in der Kategorie Erhitzen sogar die einzige, die das Prädikat „Sehr gut“ erhielt. In der Grillfunktion siegten andere, aber insgesamt konnte kein Gerät der LG MH6565CPS das Wasser reichen. Nicht wundern: Das „S“ im Produktnamen steht nur für die Farbe silber. Ein „B“ (black) am Ende ist das gleiche Gerät in schwarz.

Severin MW 7751

Severin MW 7751 Foto: Amazon

Aktuell reduzierter Preis (November 2023): 115,14 Euro

HIER geht’s zum Produkt 🛒

Platz 2 im Ranking geht an die Grill-Mikrowelle von Severin. Dabei überzeugte das Gerät die Stiftung Warentest beim Grillen sogar deutlich mehr als der Testsieger. Und auch in Puncto Umwelteigenschaften und Sicherheit schlug sie das LG-Produkt. Obendrein war die Severin MW 7751 zum Test-Zeitpunkt auch günstiger zu haben. Du siehst: Sie liefert ebenfalls genug Argumente für einen Kauf.

Welche Mikrowelle kann man in einen Schrank stellen?

Willst du eine Einbau-Mikrowelle, beschränkt das natürlich deine Auswahl. Aber: Auch freistehende Geräte darf man in den Schrank stellen. Wichtig ist meist nur, dass die Lüftungsschlitze ausreichend Platz zur Schrankwand haben. Wichtig ist, dass du vorher den Blick in die Bedienungsanleitung wirfst. Dort ist stets zu lesen, welche Voraussetzungen dein Küchenschrank erfüllen muss, um zum neuen Zuhause deiner Mikrowelle zu werden.

In der Mikrowelle auftauen: Das muss man beachten

Handelsübliche Mikrowellen können mit bis zu 1000 Watt erhitzen. Zum Auftauen ist das aber viel zu viel. Die meisten Geräte haben eine Auftau-Funktion. Damit wird die Leistung auf 180 bis 240 Watt gedrosselt und deine Speise schonend aufgetaut. Auch bei diesem Prozess sind Drehteller von Vorteil – denn alles erwärmt gleichmäßiger.

Erst, wenn du Speisen richtig erhitzen willst, kannst du für eine kurze Garzeit die volle Leistung rausholen. Aber auch hier gilt: Schonend ist oft besser. Es müssen nicht immer die vollen 1000 Watt sein.

Mikrowelle: Was darf nicht rein?

Inzwischen dürfte sich bei jedem rumgesprochen haben: Es gibt Dinge, die haben im Garraum einer Mikrowelle nichts verloren. Dazu zählt ganz vorneweg Metall. Das schadet nicht nur dem Inhalt, auch das Gerät kann kaputt gehen. Auch Melamingeschirr darf nicht zum Erhitzen oder Auftauen von Speisen genutzt werden. Bei Plastik solltest du darauf achten, dass es als „mikrowellengeeignet“ gekennzeichnet ist.

Wie sollte man die Mikrowelle reinigen?

Bei der Zubereitung von Speisen in der Mikrowelle geht auch mal was daneben. Aber auch ohne Sauerei solltest du dein Elektrogerät regelmäßig reinigen. Ein Tipp: Eine Schüssel mit Wasser und ein wenig Spülmittel rein und die Mikrowelle bei voller Leistung einige Minuten laufen lassen. Dann auswischen. So ist auch Angetrocknetes kein Problem mehr.

Wo sollte man die Mikrowelle entsorgen?

Mikrowelle kaputt? Dann bist du hier ja genau richtig. Such dir einen der Testsieger oben aus. Aber was geschieht mit dem Altgerät? Defekte Mikrowellen sind Elektroschrott und gehören damit zum örtlichen Wertstoffhof. Mit etwas Glück kommt auch ein Schrotthändler vorbei. Der nimmt dein Gerät gerne kostenlos mit.