Die besten Kopfhörer – das sind die besten Modelle

Vermutlich hat jeder von ein paar Kopfhörer zu Hause rumliegen. Kein Wunder, so sind sie doch für eine Menge Dinge gut. Das kann ganz klassisch für den Musikgenuss sein. In Ruhe zu Hause oder auch im stressigen Alltag in der Bahn. Einfach Kopfhörer auf und abschalten – alles vergessen können – diesen Zauber können Kopfhörer durch gute Musik oder auch einen guten Podcast ermöglichen.

Kopfhörer haben heutzutage aber auch noch eine ganz andere Funktion, die für Menschen immer wichtiger wird. Nämlich die Active Noise Cancellation (ANC) auch bekannt als aktive Geräusch­reduzierung, sodass Umgebungsgeräusche nicht mehr zu hören sind. So kann man sich beispielsweise an einem lauten Arbeitsplatz in eine entspannte Stille befördern, durch eine einfache Geräuschunterdrückung. Mittlerweile steckt so viel Technik in den Kopfhörern und es werden so viele verschiedene Marken und Modelle angeboten. Da kann man schnell schon mal den Überblick verlieren, bei der Suche nach den besten kabellosen Bügel-Kopfhörern, die optimale Bewegungsfreiheit liefern.

Bügel-Kopfhörer – Testsieger extrem begehrt

Bügel-Kopfhörer sind das Pendant zu den In-Ear-Kopfhörern und zeichnen sich dadurch aus, dass sie sich in On- und Over-Ears unterteilen lassen – je nachdem, ob sie auf dem Ohr liegen oder dieses ganz umschließen. Dadurch, dass der Klang nicht direkt im Ohr erzeugt wird, erscheint die Klangqualität von Bügel-Kopfhörern im Vergleich zu In-Ears etwas differenzierter und natürlicher.

Außerdem gelten Bügel-Kopfhörer als etwas gesünder für die Ohren im Vergleich zu In-Ear-Kopfhörer. Dazu versprühen Bügel-Kopfhörer einen gewissen urbanen Streetstyle, sodass man nicht nur einen tollen Klang auf die Ohren bekommt, sondern auch optisch absolut im Trend liegt. Grund genug für uns, mal bei Stiftung Warentest nachzuschauen, was denn derzeit die besten kabellosen Bügel-Kopfhörer-Modelle auf dem Markt sind.

JBL Tune 770NC

JBL Tune 770NC Foto: Foto: Amazon

Preis: 100,00 – 133,59 Euro

HIER geht’s zum Produkt 🛒

Der Stiftung Warentest-Testsieger JBL Tune 770NC erreicht im Gesamturteil ein Gut (1,8) und besticht insbesondere durch eine sehr gute (0,9) Akkuleistung und sehr gute (1,0) Schadstoff-Werte. Nach kompletter Aufladung mit dem Ladecase erreicht die JBL Tune 770NC eine Akkulaufzeit von 48 Stunden und 30 Minuten. Der Tragekomfort wird von Stiftung Warentest gut (2,5) bewertet. Außerdem erreicht der JBL Tune 770 NC gute Werte beim Noise Cancelling (1,6), sodass Umgebungsgeräusche optimal ausgeblendet werden und beim Klang (1,8) – HIER geht’s zum Produkt 🛒.

JBL Tune 720BT

JBL Tune 720BT. Foto: Foto: Amazon

Preis: 67,99 – 75,49 Euro

Hier geht’s zum Produkt 🛒

Der JBL Tune 720BT überzeugt bei Stiftung Warentest mit einem guten (2,0) Gesamturteil. Insgesamt dreimal bekommt der JBL Tune 720BT ein sehr gut. Bei der Akkuleistung mit der Gesamtlaufzeit von 94 Stunden und 30 Minuten (0,8), den Schadstoffen (1,0) und der Haltbarkeit (1,5). Auch beim Klang macht der JBL Tune 720BT eine gute Figur (2,1). Für den Tragekomfort gibt es von Stiftung Warentest eine befriedigende (2,8) Bewertung. Über eine aktive Geräuschreduzierung verfügt der JBL Tune 720BT aber nicht, was wohl auch seinen günstigen Preis erklärt – HIER geht’s zum Produkt 🛒.

Fresh ‘n Rebel Clam 2

Fresh ‘n Rebel Clam 2 Foto: Foto: Amazon

Preis: 69,99 Euro

HIER geht’s zum Produkt 🛒

Der drittplatzierte Bügel-Kopfhörer von Stiftung Warentest mit einem guten Ergebnis (2,1) ist Fresh ‘n Rebel Clam 2, welcher ebenfalls in drei Kategorien eine sehr gute Bewertung bekommt. In der Akkuleistung (0,9), bei den Schadstoffwerten (1,0) und bei der Haltbarkeit (1,2). Bei vollständiger Aufladung mit dem Ladecase kommt Fresh ‘n Rebel Clam 2 auf eine Akkulaufzeit von 76 Stunden und 15 Minuten. Für den Tragekomfort gibt’s von Stiftung Warentest eine befriedigende Bewertung (2,8). Der Klang wird wiederum mit einem gut bewertet (2,3), aber die aktive Geräuschreduzierung beziehungsweise Geräuschunterdrückung entfällt in dieser niedrigen Preisklasse ebenfalls – HIER geht’s zum Produkt 🛒.

Sony WH-CH520

Preis: 42,99 Euro

HIER geht’s zum Produkt 🛒

Ebenfalls hoch eingestuft hat Stiftung Warentest den Bügel-Kopfhörer Sony WH-CH520 mit einer insgesamt guten Bewertung (2,2). Besonders gute Werte bekam Sony WH-CH520 für die Akkuleistung mit 58 Stunden und 45 Minuten (1,0), Haltbarkeit (1,0) und Schadstoffe (1,0). Für die Klangqualität bekommt Sony WH-CH520 von Stiftung Warentest ein befriedigendes Ergebnis (2,6) genauso wie für den Tragekomfort (2,7). Auch dieser Bügel-Kopfhörer verfügt bei dem niedrigen Preis über keine aktive Geräuschreduzierung – HIER geht’s zum Produkt 🛒.

Sony WH-CH720N

Preis: 89,00 bis 92,99 Euro

HIER geht’s zum Produkt 🛒

Ebenfalls eine gute Bewertung von Stiftung Warentest erhielt der Sony WH-CH720N (2,2). Schadstoffe (1,0), Haltbarkeit (1,1) und Akkuleistung mit 46 Stunden und 15 Minuten (1,2) erhielten jeweils sehr gute Bewertungen. Für die Klangqualität gab es ebenfalls ein gutes Urteil (2,3). Und in der Kategorie Noise Cancelling erreichte der Sony WH-CH720N ein befriedigendes Urteil (2,6), ebenso wie für den Tragekomfort (2,6). HIER geht’s zum Produkt 🛒.

Welche Kopfhörer sind die besten?

Wie wir bereits oben anschaulich beschrieben haben, handelt es sich nach dem Urteil von Stiftung Warentest beim JBL Tune 770NC um die insgesamt besten Bügel-Kopfhörer. JBL Tune 770NC konnte sich unter 90 verschiedenen Bluetooth Bügel-Kopfhörer mit optimaler Bewegungsfreiheit durchsetzen, wobei besonders die Klangqualität von JBL Tune 770NC hervorzuheben ist.

Für alle Sparfüchse ist aber definitiv auch der Bügel-Kopfhörer Sony WH-CH520 zu empfehlen. Denn hier bekommst du für knapp über 50 Euro auch einiges an Qualität geboten. Gerade die Akkulaufzeit und die Haltbarkeit suchen in diesem Preissegment seinesgleichen.

Welche Kopfhörer für iPhone sind besonders gut?

Grundsätzlich lassen sich alle genannten Bügel-Kopfhörer, welche von Stiftung Warentest empfohlen werden, kabellos über Bluetooth mit dem iPhone verbinden. Dafür muss bei den JBL Modellen beispielsweise einfach nur die JBL Headphones App runtergeladen werden und schon kann es losgehen mit dem Musikgenuss.

Besonders geeignete Kopfhörer für das Iphone sind laut „Techbook“ aber die Bügel-Kopfhörer Apple AirPods Max und Beats Solo 3 sowie die In-Ears AirPods (3. Generation), AirPods Pro (2. Generation), Samsung Galaxy Buds 2 Pro und Sony WF-1000XM4.

Welche Kopfhörer für Sport am besten geeignet sind!

Kopfhörer für das Training sollten leicht sein, eine gute Passform haben, gegen Spritzwasser geschützt sein und eine lange Akkulaufzeit haben. „Hifi“ empfiehlt daher die In-Ears von Sony WF-1000XM4, AirPods Pro, Beats Fit Pro oder Sennheiser Sport True Wireless.

Jetzt kostenlos die wichtigsten News von DER WESTEN auf dein Handy. DER WESTEN auf WhatsApp

Welche Kopfhörer im Flugzeug am besten geeignet sind!

Grundsätzlich ist jeder Kopfhörer mit Bluetooth für das Musikhören im Flugzeug geeignet. Personen, die aber besonders viel und lange Fliegen, sollten bei der Wahl nach Kopfhörern darauf achten, dass die Kopfhörer eine lange Akkulaufzeit und einen hohen Tragekomfort haben.

Auch Noice Cancelling ist für viele Reisende mittlerweile wichtig geworden. Deswegen können wir für Reisen die von Stiftung Warentest gut bewertetet JBL Tune 770 NC und Sony WH-CH720N sowie Sony WH-1000XM5 und Bose Noise Cancelling Headphones 700 empfehlen.

Kinder: Ab wann dürfen sie Kopfhörer nutzen?

Grundsätzlich geht man davon aus, dass Kinder ab einem Alter von drei Jahren Kopfhörer nutzen können. Aber bei Kopfhörern für Kinder gelten deutlich strengere Ansprüche als bei den Erwachsenen, weil Kinderohren sehr empfindlich sind und noch keine hohen Lautstärken vertragen.

Deswegen empfiehlt die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, den Dauerschallpegel bei Kindern unter 14 Jahren auf 85 Dezibel (dB) zu begrenzen. Deswegen ist es bei dem Kauf von Kinderkopfhörern immer wichtig auf ein Dezibel-Limit zu achten. Zu empfehlen sind auch Kopfhörer ohne Noise Cancelling Funktion, weil Kinder in der Bahn oder auf der Straße durch die Funktion ihre Umgebungsgeräusche nicht mehr wahrnehmen und so beispielsweise im Straßenverkehr schneller in Gefahrensituationen kommen könnten.