Die besten Tablets – und welches Modell zu dir passt

Ob für Schule, Uni oder Arbeit, Tablets sind heutzutage wichtige Alltagshelfer. Nicht nur können schnell und unkompliziert Dokumente bearbeitet werden, sondern mit Apps und Spielen sind sie auch wahre Unterhaltungsmaschinen!

Besonders zu Weihnachten sind Tablets daher ein beliebtes Geschenk. Doch bei der großen Auswahl der digitalen Alleskönner verliert man schnell den Überblick. Dafür findest du hier die besten Tablets zusammengefasst.

Welches Tablet passt zu mir?

Tablets sind vielseitig einsetzbar. Daher sollte reichlich überlegt werden, ob das Gerät nur zu Hause oder auch unterwegs genutzt wird. Findet es nur im Eigenheim Gebrauch, kann das Tablet eine größere Bildschirmdiagonale und eine geringere Akkulaufzeit haben. Solltest du aber dein Gerät auch unterwegs benutzen, wähle am besten ein kleineres Modell mit guter Laufzeit.

Wird der Alleskönner intensiv für anspruchsvolle Arbeiten genutzt, muss es eine ordentliche Performance aufweisen. Prüfe im Voraus, ob alle benötigten Programme für das Betriebssystem verfügbar sind. Hat das Tablet nur eine Internet- oder Medienverwendung, reicht oft auch ein Gerät der Mittelklasse. Trotzdem sollte das Gerät ordentlich verarbeitet sein und eine gute Display-Auflösung bieten.

Tablet: Die besten Geräte

Hier findest du nun eine Auswahl der besten Tablets laut Stiftung Warentest.

Apple 2022 11″ iPad Pro (Wi-Fi + Cellular, 128 GB) – (4. Generation)

Preis: 1.099 Euro

Das iPad Pro von 2022 gehört zu den großen Testsiegern von Apple. Mit dem modernen M2-Chip ist der Alleskönner besonders für anspruchsvolle Arbeit geeignet. Das 11-Zoll-Gerät gehört mit über tausend Euro allerdings zum höheren Preissegment – HIER geht’s zum Produkt 🛒.

Galaxy Tab S8 Ultra 5G (SM-X906B) (256 GB)

Preis: 1.099 Euro

Wer gerne auf hochwertige Tablets mit Android als Betriebssystem besteht, dem ist mit dem Samsung Galaxy Tab S8 Ultra geholfen. Das Gerät hat für feinere Arbeiten sogar einen Eingabestift. Die Festplatte mit 256 GB bietet genug Platz für Dateien, Spiele und Fotos – HIER geht’s zum Produkt 🛒.

HUAWEI MatePad 11

Preis: 261 Euro

Das Android-Tablet bietet mit 64 GB Speicher einer Alternative für den kleineren Geldbeutel. Mit 6 GB Arbeitsspeicher bietet es Power für allerlei Aktivitäten für den heimischen Gebrauch. Für einen kleinen Aufpreis kann auch hier ein Eingabestift mitbestellt werden – HIER geht’s zum Produkt 🛒.

Tablet Lenovo Tab P11 Pro 2nd Gen 11.2″ 256GB/8GB Wi-Fi

Preis: 475 Euro

Für ein wenig Geld mehr gibt es das Lenovo Tab P11 Pro für 475 Euro. Das Gerät gehört zu der gehobenen Mittelklasse und bietet mit 8 GB Arbeitsspeicher eine Top-Performance für Arbeit, Schule oder Uni – HIER geht’s zum Produkt 🛒.

Welches Tablet für Schule oder Uni?

Schon in jüngeren Schulklassen ist ein Laptop oder Tablet fällig. Dabei sollen die Kinder auf den digitalen Berufsalltag frühzeitig vorbereitet sein. Erst recht in der Uni kommt man um einen digitalen Begleiter nicht drumherum. Welches Tablet ist also am besten geeignet für den Schul- oder Uni-Alltag?

Apple 2022 10,9″ iPad (Wi-Fi, 64 GB) – (10. Generation)

Preis: 515 Euro

Mit seinem minimalistischen Design bietet das Apple iPad der 10. Generationen einige Möglichkeiten für Vielnutzer in der Schule oder in der Uni. Verglichen mit seinen Geschwistern der Pro-Generation befindet sich das iPad mit nur 515 Euro im mittleren Preissegment – HIER geht’s zum Produkt 🛒.

Welches Tablet für Kinder ist besonders gut?

Grundsätzlich sollte zunächst die Frage geklärt werden: Braucht mein Kind überhaupt ein Tablet? Denn vor dem vierten Lebensjahr ist ein digitales Endgerät für Kinder nicht sinnvoll. Vielmehr sollten sich Kinder auf die Erlebnisse in der analogen Welt konzentrieren. Für ein fortgeschrittenes Alter lohnt sich aber der Testsieger in der Kategorie Kinder-Tablets:

Amazon Fire HD 8 Kids Edition

Preis: 160 Euro

Das Amazon Fire HD 8 Kids Edition bietet viele Möglichkeiten für Eltern, um ihr Kind beim Eintauchen in die digitale Welt an die Hand zu nehmen. Denn integrierte Kontrollmechanismen helfen dabei, unangebrachte Websites herauszufiltern und zu sperren. Mit 13 Stunden Akkulaufzeit für allerlei Medienverwendung befindet es sich sogar im beeindruckend niedrigen Preissegment – HIER geht’s zum Produkt 🛒.

Wer repariert Tablets?

Für viele ist ein Tag ohne Tablet undenkbar. Schließlich gehört es mittlerweile fest zu unserem Arbeitsalltag. Auch aus dem alltäglichen Leben kann man sich das kleine Gerät nicht mehr vorstellen. Umso größer ist der Ärger, wenn das Tablet nicht funktioniert oder Display und Akku den Geist aufgeben. Die tägliche Nutzung hinterlässt früher oder später auch beim besten Gerät ihre Spuren. Kratzer oder technische Fehler können daher immer mal wieder passieren.

Doch deswegen muss du nicht gleich den Kopf in den Sand stecken. Denn sie lassen sich in vielen Fällen leicht reparieren. So musst du kein neues Tablet kaufen, nur weil es defekt ist. Mit einer Reparatur bleiben alle Daten erhalten und du sparst bares Geld. Der häufigste Schaden am Tablet ist ein gebrochenes oder gesplittertes Display. Je nach Modell und Hersteller kostet ein neues Display zwischen 100 und 300 Euro. Für Reparaturen findest du in vielen Orten Reparatur Services, die sich um dein Problem kümmern.

Wann sollte man das Tablet laden?

Um den Akku von Tablets und Smartphones ranken sich zahlreiche Mythen. Doch Experten raten dazu, die Prozentanzeige des Energiespeichers im Idealfall nicht unter 30 Prozent fallen zu lassen. Bei 80 Prozent sollte der Ladevorgang dann unterbrochen werden. Schlimm ist es eher, wenn du das Tablet bei niedrigem Akkustand nur kurzzeitig auflädst oder das Gerät bei nahezu 100 Prozent dennoch in die Steckdose steckst.