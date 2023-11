Die besten Küchenmaschinen – es muss nicht unbedingt Thermomix sein

Mixer, Schneebesen & Co. findet man in jeder Küche. Immer beliebter werden aber Küchenmaschinen, die diese Helferlein vereinen – und das Kochen und Backen viel entspannter machen. Wie so oft ist die Suche nach dem richtigen Gerät aber gar nicht so einfach – denn es gibt in Preis, Funktionen und Qualität erhebliche Unterschiede.

Reicht dir eine Küchenmaschine mit Schwenkarm zum Kneten, Mixen und Rühren? Oder soll es ein Foodprozessor sein, der auch schneiden, reiben und zerkleinern kann? Bei beidem wurden die führenden Geräte von Stiftung Warentest auf Herz und Nieren geprüft – mit klaren Ergebnissen.

Welche Küchenmaschine ist die beste?

Der Thermomix von Vorwerk gehört zu den berühmtesten Küchen-Allroundern. Doch er ist auch sündhaft teuer. Wem das Erhitzen gar nicht so wichtig ist, der kann für einen deutlich geringeren Preis hervorragende Küchenmaschinen kaufen, die das Leben bei der Speisen-Zubereitung erheblich erleichtern.

Welche Küchenmaschine ist gut und günstig?

Welches Gerät gut und günstig ist und was am besten zu dir passt, haben wir hier anhand des jüngsten Urteils von Stiftung Warentest für dich zusammengestellt. Je zwei in den Kategorien „Küchenmaschine mit Schwenkarm“ und „Foodprozessor“ – findest du Empfehlungen hier direkt mit Kauflink.

Smeg SMF03RDEU

Preis: 499,00 Euro

Die italienische Firma ist wohl eher nur Küchen-Freaks ein Begriff. Doch die Küchenmaschine mit Schwenkarm gehört laut Stiftung Warentest zu den besten überhaupt. Das Qualitätsurteil „Gut“ (2,5) erreichte sie vor allem durch eine sehr gute Haltbarkeit, hohen Sicherheitsstandard und eine ordentliche Handhabung. Und auch optisch ist das Design-Stück ein echter Hingucker. Bei der Vielseitigkeit ist wohl am ehesten noch etwas Luft nach oben. Kleines Manko: Die Geschwindigkeitsstufen lassen sich schnell mal versehentlich verstellen. Zum Gerät ist ein Vieles an Zubehör optional hinzukaufbar. Du willst vorrangig Teig oder Sahne machen? Vor allem Back-Liebhaber sieht der Test die Smeg SMF03RDEU weit vorne.

WMF Küchenminis One for All Edition

Preis: 430,50 Euro

Ebenfalls „Gut“ (2,5) schnitt im Test die Küchenmaschine von WMF ab. Im Gegensatz zum Konkurrenten von Smeg punktet sie jedoch vor allem mit ihrer Vielseitigkeit. Aber auch in Puncto Handhabung, Haltbarkeit und Sicherheit erreichte sie gute Ergebnisse – letzteres auch durch einen Reingreif-Schutz der Rührschüssel während des Betriebs. Sie ist klein und handlich, also die richtige Wahl, wenn der Platz auf deiner Arbeitsplatte beschränkt ist. Auch sie hat zukaufbares Zubehör und ist im mittleren Preissegment angesiedelt.

Bosch Multitalent 8 MC812S8143

Aktuell reduzierter Preis (November 2023): 160,74 Euro

Rühre und Kneten reicht dir nicht? Foodprozessoren sind die richtigen Allrounder, haben noch viel mehr Funktionen – und das Multitalent 8 von Bosch laut Stiftung Warentest der Beste unter ihnen. Mit einer glatten 2,0 setzte sich das Traditionsunternehmen an die Spitze, bis auf die Lautstärke (befriedigend) gabs in allen Kategorien mindestens ein „Gut“. Vor allem in der Vielseitigkeit kann der Küchenmaschine niemand das Wasser reichen. Und: Sie hat die größte Rührschüssel im Test.

Philips Viva Collection HR7510

Aktuell reduzierter Preis (November 2023): 81,94 Euro

Der Preis-Sieger unter den Foodprozessoren geht mit einer soliden Gesamtnote 2,8 aus dem Rennen. Auffällig leicht kommt das Philips-Gerät daher, lässt sich einfach bedienen. Und: Als einziges Gerät lassen sich mit ihr auch Zitrusfrüchte pressen. Allerdings solltest du nicht zu geräuschempfindlich sein, denn diese Küchenmaschine war die lauteste im Test. Clever: Sie hat farblich gekennzeichnetes Zubehör zu den Geschwindigkeitsstufen.

Küchenmaschine: Was kann man damit machen?

Küchenmaschinen übernehmen, was beim Kochen und Backen anstrengend und zeitraubend ist. Die Schwenkarm-Varianten konzentrieren sich ganz auf das Kneten, Mixen und Rühren. Die Foodprozessoren kommen mit viel Zubehör daher, können auch schneiden, raspeln, hobeln, schreddern, zerkleinern, pürieren und so weiter. Dafür bestehen sie meist aus vielen Kleinteilen, während die Küchenmaschine mit Schwenkarm meist ein solides Gerät mit wenig Zubehör ist.

Welche Küchenmaschine eignet sich für Brotteig?

Hier sind die Schwenkarm-Küchenmaschinen ganz weit vorne. Mit ihren unterschiedlichen Aufsätzen kannst du oft auch den optimalsten wählen, je nachdem welche Art von Teig dir vorschwebt. Schwer, leicht, Hefe, Sauer, Mürbe – alles kein Problem.

Welche Küchenmaschine eignet sich für Pizzateig?

Auch hier trumphen die Küchenmaschinen mit Schwenkarm auf, denn sie sind für Teig prädestiniert. Doch auch mit einem guten Foodprozessor kriegst du tollen Pizzateig hin. Und: Er kann dir auch beim zerkleinern von Belag wie Mozzarella, Zwiebeln, Knoblauch & Co. sehr behilflich sein.

Küchenmaschine wie Thermomix – welche Konkurrenz-Produkte können mithalten?

Der Thermomix von Vorwerk ist noch einmal das nächste Level, denn er gehört zu der Kategorie Küchenmaschinen mit Kochfunktion. Wer also mit seinem Foodprozessor auch noch kochen, braten oder backen will, ist bei diesen Geräten richtig. Konkurrenten, die in Tests ebenfalls gut abgeschnitten haben: Der Klarstein GrandPrix, die Medion MD 16361 und die Severin KM 3895.