Die besten Kapsel-Kaffeemaschinen – bei diesen Modellen schmeckt der Kaffee am besten

Der erste Kaffee am Morgen gehört bei vielen Menschen zur festen Routine. Vor allem, wenn es morgens stressig wird, muss es schnell gehen. Mit einer Kapsel-Kaffeemaschine geht das Kochen bekanntlich flott. Bei dem großen Angebot an Kapsel-Kaffeemaschinen haben Kaffeeliebhaber jedoch die Qual der Wahl.

Verständlich, dass bei der großen Auswahl auch mal Überforderung aufkommen kann. Schließlich will man sich letztendlich kein Gerät anschaffen, welches enttäuscht. Daher sollte man sich Zeit nehmen und die Kapsel-Kaffeemaschinen genausten unter die Lupe nehmen.

Kapsel-Kaffeemaschinen – DAS kostet der Testsieger

Online kaufen oder doch zum Händler des Vertrauens gehen? So oder so will man das beste Produkt zum günstigen Preis. Welches Gerät das braune Gold am besten brüht, hat die Stiftung Warentest akribisch unter die Lupe genommen. Wir zeigen dir, welche Kapsel-Kaffeemaschineam dabei am besten abgeschnitten hat.

Potenzielle Käufer stellen sich häufig dieselben Fragen: Welcher Hersteller ist der beste? Brauche ich eine Maschine mit oder ohne Milchaufschäumer? Welches Kapselsystem ist das beste? Wie groß muss der Wassertank sein? Wir haben hier die Antworten.

Welche Kapsel-Kaffeemaschine ist die beste?

Immer mehr renommierte Hersteller entwickeln neue Modelle, die sich in ihrem Können steigern. Mittlerweile gibt es zig Ausführngen an Kapsel-Kaffeemaschinen mit den unterschiedlichsten Extras. Doch die Hauptsache für viele ist, dass das Heißgetränk schnell und lecker zubereitet wird. Die Stiftung Warentest zeichnet Geräte von Cremeso, K-fee, De`Longhi, Krups und Lavazza in den Top 5 aus.

Gemäß den Beurteilungen der Stiftung Warentest ist der Cremesso Viva Elegante die beste Kapsel-Kaffeemaschine, die eine Wertung von 1,9 und damit das Urteil „Gut“ erreichte. Der K-fee One hat ebenfalls die Wertung 1,9. Knapp dahinter liegt mit der Note 2,0 und ebenfalls dem Urteil „Gut“ De`Longhi Nespresso Essenza Mini EN85.

Cremesso Viva Elegante

Preis: 100 Euro

HIER geht's zum Produkt 🛒

Der Kapsel-Kaffeemaschine von Cremesso kann beim Test am besten abschneiden. Besonders löblich sei laut Stiftung Warentest hier der niedrige Geräuschpegel, sowie die Sicherheit des Geräts. Auch in Sachen Stromverbrauch und Handhabung überzeugt das Modell „Viva Elegante" im Test.

K-fee One

Preis: 69 Euro

HIER geht's zum Produkt 🛒

Im Vergleich zum Testsieger ist das Modell „One" des Herstellers K-fee etwas günstiger. Dennoch wurde auch diese Kapsel-Kaffemaschine mit der Note 1,9 ausgezeichnet. Zwar glänzt das Gerät im Punkt Sicherheit (1,0) doch in der Kategorie Stromverbrauch kann es nur die Note befriedigend holen. Dennoch passt in die Maschine eine große Wassermenge.

De`Longhi Nespresso Essenza Mini EN85

Preis: 80 Euro

HIER geht's zum Produkt 🛒

Dieses Gerät wird von Nutzern im Netz vor allem für sein kompaktes Design gelobt. Vor allem Tropfschale und Tank lassen sich leicht entnehmen. Zwar besitzt die Kaffeemaschine keinen Milchaufschäumer und hat einen kleinen Wassertank, wodurch eine geringe Wassermenge gelagert werden kann. Doch der Geschmack des Kaffees wird durchweg als lecker bewertet.

Krups Essenza Mini XN1108

Preis: 100 Euro

HIER geht's zum Produkt 🛒

Generell können die Kapsel-Kaffeemaschinen im Test allesamt gut abschneiden. Das Modell Essenza Mini XN1108 hat die Nase dann aber doch vorn. Auch hier wird die Sicherheit der Maschine mit der Note sehr gut bewertet. Preislich ist sie zwar eher im höheren Segment angesiedelt, doch Nutzer empfehlen die Kaffeemaschine besonders wegen der einfachen Bedienung.

Bei welcher Kapsel-Kaffeemaschine schmeckt der Kaffee am besten?

Vorab sollte man als Kaffeeliebhaber in Sachen Geschmack eine Sache beachten. Für das beste Geschmackserlebnis empfiehlt die Stiftung Warentest, stets frisches Wasser zu benutzen. Espressotrinker sollten darüber hinaus die Tasse ein wenig vorwärmen. Wer das beachtet, der kann sich auf ein tolles Kaffee-Erlebnis freuen.

Geschmacklich schneidet der Testsieger der Firma „Cremesso“ am besten ab. Wichtig zu wissen: Das Kapselsystem ist nicht auf eine bestimmte Art zugeschnitten. Das bedeutet, dass das Gerät auch mit Kapseln von Fremdanbietern das Heißgetränk brühen kann.

Wo sollte man seine Kaffeemaschine entsorgen?

Früher oder später geht jedes ach so gute Gerät mal kaputt. Viele wissen in solch einem Fall dann nicht wohin mit dem defekten Kapsel-Kaffeeautomaten. Die Antwort liegt dabei nah: Allgemein gilt, dass Elektroschrott von Wertstoffhöfen und Recyclingstationen angenommen und entsorgt werden oder man gibt es beim Schrotthändler vor Ort ab. Ansonsten auch Elektrofachmärkte dazu verpflichtet, alte Geräte entgegenzunehmen und diese fachgerecht zu entsorgen.

Wann muss eine Kapsel-Kaffemaschine entkalken?

Es ist ein absolutes Muss für jeden Besitzer einer Kapsel-Kaffemaschine, diese regelmäßig zu reinigen und zu entkalken. Das ist nicht nur aus hygienischen Gründen wichtig, sondern erhöht auch die Langlebigkeit des Geräts.

Zum Entkalken gibt es mehrere Methoden: Zum einen können natürliche Produkte, wie Essig oder Essigessenz dabei helfen, die Maschine zu säubern. Ansonsten kann man auch auf zahlreiche Reinigungskapseln zurückgreifen, die im Internet zu kaufen sind. In der Regel sind vier bis fünf Entkalkungsvorgänge pro Jahr normal.

Man sollte allerdings nicht nur das Innenleben der Maschine regelmäßig reinigen. Auch Teile wie die Tropfschale oder der Wassertank sollten regelmäßig gesäubert werden, da sich auch dort Bakterien ansammeln können.