Die besten Crosstrainer – und welches Modell zu dir passt

Crosstrainer gehören zu den beliebtesten Fitnessgeräten. Jeder kennt jemanden im Bekanntenkreis, der einen solchen besitzt und zu dessen Sportprogramm der Crosstrainer fest dazugehört.

Und das meist aus gutem Grund. Denn der Crosstrainer sorgt für gelenkschonende Sporteinheiten, bei denen verschiedenste Muskelgruppen beansprucht werden. Immer mehr Menschen wollen von den Vorteilen eines regelmäßigen Trainings auf dem Crosstrainer profitieren und schaffen sich einen Crosstrainer an.

Crosstrainer: Testergebnisse helfen, das richtige Modell zu finden

Ein Sportgerät, das nicht gerade günstig ist. Daher wägen Interessierte genau ab, welchen Anbieter und welches Modell sie auswählen. Wer im Internet „Crosstrainer“ eingibt, wird allerdings von einer Flut an Angeboten überrollt. Da wird schnell eine Frage im Raum stehen, nämlich wie finde ich den besten Crosstrainer und ein Modell, dass zu mir passt?

Wer auf den Gang in ein Fachgeschäft und die Beratung vor Ort keine Lust hat, kann auch online fündig werden. Und muss dabei keinesfalls auf Kompetenz verzichten. Denn die Stiftung Warentest testet auch Crosstrainer und hilft mit den Testergebnissen bei der Wahl des richtigen Geräts.

Christopeit Eco 2000

Foto: Amazon

Preis: 599,00 Euro

Beim Test von Stiftung Warentest schnitt der Crosstrainer-Ergometer ECO 2000 von CHRISTOPEIT SPORT GERMANY, der über eine Schwungmasse von circa 10 Kilogramm verfügt, am besten ab. 12 Trainingsprogramme bieten vielfältige Sportmöglichkeiten. Während des Trainings stören keine nervigen Geräusche, denn das Produkt ist leise und bietet so optimale Voraussetzung um während des Trainings zum Beispiel zu Lesen. Hier geht´s zum Produkt 🛒

Miweba Sports MC300

Foto: Amazon

Preis: 449,99 Euro

Dieser Crosstrainer bietet für alle Trainingsniveaus (Anfänger, Fortgeschrittene, Profis) zahlreiche Vorteile. Denn das Gerät verfügt über 16 Programme in 8 verschiedenen Intensitäten. Die Standfüße sind verstellbar und bieten dadurch einen optimalen Halt. Während des Trainings bietet der Trainingscomputer einen Überblick über unter anderem Puls, verbrannte Kalorien, Geschwindigkeit und Trainingszeit. Die Schwungmasse von 21 Kilogramm ermöglicht eine gleichmäßige und ruckelfreie Drehbewegung. Hier geht´s zum Produkt 🛒

Kettler Optima 400

Foto: Amazon

Preis: 599,00 Euro

Der Kettler Optima 400 Crosstrainer ermöglicht es, das Training aufs Watt genau zu planen, dank des 14-Kilo-Schwungrads und dem Magnetbremssystem, welches einen Widerstand auf 15 verschiedenen Stufen bietet. Im Test von Stiftung Warentest schnitt vor allem die Handhabung gut ab, da der Ellipsentrainer einfach zu Bedienen und Verstellen ist. Dadurch steht einer Sporteinheit für Familie und Freunden nichts im Wege. Hier geht´s zum Produkt 🛒

Finnlo Loxon XRT BT

Foto: Amazon

Preis: 1199,00 Euro

Ein Crosstrainer für alle Altersklassen? Mit dem Finnlo Loxon XRT BT und seinen 15 Trainingsprogrammen findet jeder unabhängig vom Alter sein perfektes Modul. Mit einem Widerstand von 20 bis 400 Watt kann bei der Trainingsintensität variiert werden. Der Trainingscomputer sorgt mit seiner TV-Streaming-Funktion und Live-Workouts dafür, dass es beim Schwitzen mit Sicherheit nicht langweilig wird. Hier geht´s zum Produkt 🛒

Welcher Crosstrainer ist der beste?

Das kommt auf die individuellen Bedürfnisse und Trainingsanforderungen an. Dennoch liefern allerhand Tests von verschiedenen Anbietern einen Überblick über die besten Crosstrainer. Im Test von Stiftung Warentest schnitt der Christopeit Eco 2000 (oben bereits vorgestellt) in der Gesamtbewertung am besten ab. Er überzeugte besonders im Bereich der Handhabung.

Welcher Crosstrainer passt zu mir?

Das hängt von mehreren Faktoren ab. Wichtige Kriterien stellen bei der Wahl des Crosstrainers die Schwungmasse, der Trainingscomputer und auch das Bremssystem dar. Ebenfalls sollte sichergestellt werden, dass das Gerät zum eigenen Körpergewicht passt. Eine Fragestellung, die auch bedeutend ist, um den passenden Crosstrainer zu finden ist, wie oft und anspruchsvoll möchte ich eigentlich trainieren.

Welcher Crosstrainer für Anfänger?

Da die Bedürfnisse von Anfängern andere sind, als die von fortgeschrittenen Sportlern, sollten spezielle Crosstrainer für Einsteiger gewählt werden. Dabei muss es sich keinesfalls um ein teures Gerät für über tausend Euro handeln. Das Verbraucherportal „CHIP.de“ empfiehlt zum Beispiel den Christopeit AX 7000. Er verfügt über eine gute Grundausstattung und ist im Vergleich zu anderen Crosstrainern mit einem Preis ab 429 Euro relativ günstig.

Crosstrainer – was wird trainiert?

Wer auf schweißtreibende Sporteinheiten auf einem Crosstrainer setzt, will natürlich wissen, was dabei trainiert wird. Die gute Nachricht zuerst: Ein Crosstrainer bietet ein gelenkschonendes Ganzkörpertraining, bei dem bis zu 85 Prozent der Muskulatur aktiviert werden können. Sowohl Muskeln des Unter- als auch des Oberkörpers werden trainiert. Beine, Oberschenkel, Gesäß, Arme, Bauch und Rücken profitieren.

Der wohl wichtigste Muskel, der beim Cardio-Training auf dem Ellipsentrainer gestärkt wird, ist aber das Herz. Regelmäßiges Training kann das Risiko von Herz-Kreislauf-Erkrankungen reduzieren.

Crosstrainer – wann sieht man erste Erfolge?

Wie bei den meisten Sportgeräten geht das leider nicht von heute auf morgen. Aber alle, die am Ball bleiben und kontinuierlich Sport auf dem Crosstrainer treiben, werden schon nach wenigen Wochen belohnt. Bei drei Trainingseinheiten pro Woche von mindestens 30 Minuten, können schon nach circa drei Wochen erste Erfolge zu sehen sein.

Crosstrainer – wie effektiv ist es?

Ein Training auf dem Crosstrainer ist sehr effektiv, da viele Muskelgruppen trainiert werden (wie bereits weiter oben erwähnt). Für viele außerdem besonders wichtig: Kalorien verbrennen. Und auch das geht auf dem Ellipsentrainer hervorragend und hilft dabei, Gewicht zu reduzieren. Je nach Intensität und Programm können bei einstündigem Training bis zu 700 Kalorien verbrannt werden.

Crosstrainer – wie oft und wie lange sollte man trainieren?

Entscheidend sind hierbei zwei Fragen: Welches Ziel möchte ich erreichen und wann? Um schon nach wenigen Wochen erste Erfolge zu erzielen, empfiehlt es sich, drei bis vier Mal pro Woche rund 30 Minuten auf dem Crosstrainer zu trainieren. Anfänger, die länger kein Sport mehr gemacht haben, sollten langsam mit zwei Einheiten pro Wochen beginnen.