Die besten Bluetooth Lautsprecher – diese Boxen dürfen auf keiner Party fehlen

Für eine gelungene Party braucht es drei Dinge: Gut gelaunte Gäste, leckere Drinks – und die richtige Musik! Jeder mit Handy und Spotify-App kann kurzerhand zum Party-DJ werden. Aber natürlich nicht über die blechernen Handy-Lautsprecher. Nein – Bluetooth aktivieren, mit der Bluetooth-Box verbinden und das volle Klangerlebnis genießen.

Aber worauf muss man beim Kauf eines Bluetooth Lautsprechers achten, damit der Sound tatsächlich deutlich besser klingt als über das Handy? Zahlreiche Hersteller, Boxen in zig Farben und Formen. „Stiftung Warentest“ hat sich diverse Produkte mal ganz genau angesehen.

Bluetooth-Lautsprecher im Test

Top-Sound für überall – Bluetooth Lautsprecher eignen sich nicht nur perfekt für die eigene Hausparty, sondern können auch zum Camping, Grillen oder Picknicken mitgenommen werden – für besten Musikgenuss unter freiem Himmel. Vorausgesetzt man stört niemanden um sich herum.

Doch die Frage bleibt: Für welches Modell soll man sich entscheiden? Denn hochwertige Unterhaltungselektronik hat nun mal ihren Preis.

Welcher Bluetooth Lautsprecher ist der beste?

Wir stellen dir die Top 4 Bluetooth Lautsprecher vor, die das Ranking bei „Stiftung Warentest“ anführen.

JBL Boombox 3

Preis: 369,99 Euro

Der kompakte Spitzenreiter besticht mit einer langen Akkulaufzeit von knapp 36 Stunden, einer top Klangqualität – und du kannst dein Handy auch via Klinke anschließen.

JBL Partybox 110

Preis: 399,99 Euro (UVP)

Preis aktuell (Stand: November 2023): 299,00 Euro

Ein absoluter Hingucker: Die elf Kilogramm schwere und 57 Zentimeter hohe Partybox von JBL punktet mit Topwerten bei Klangqualität, kann mehrere Audiosignale gleichzeitig empfangen und ist wasserdicht – vorausgesetzt man gießt nicht gerade einen ganzen Eimer über ihr aus. Aufgrund der LED-Lichter ist der Akku allerdings schon nach 15 Stunden leer.

LG Xboom 360 RP4

Preis: 399,99 Euro (UVP)

Preis aktuell (Stand: November 2023): 220,77 Euro

Klang, Handhabung – auch andere Hersteller als JBL können in diesen Aspekten überzeugen. Die optisch ungewöhnliche LG-Box kann dafür in Sachen Lautstärke und Verstärkung nicht ganz die selben Höhen erreichen. Und der Akku ist nach knapp zwölf Stunden sogar schon früher leer als der der großen Partybox.

Sony SRS-XP500

Preis: 379,99 Euro

In Sachen Akkulaufzeit trumpft Sony hier noch einmal richtig auf: Knapp 22 Stunden hält die Batterie – obwohl das Ding genauso groß ist wie die JBL Partybox und ebenfalls kunterbunt leuchtet. Und das Gerät ist sogar als Powerbank für andere USB-Geräte verwendbar. Handy laden an der Bluetooth-Box – warum nicht?

Welcher Bluetooth Lautsprecher hat den besten Klang?

Der Name „Teufel“ tauchte bisher noch gar nicht in diesem Ranking auf – dabei ist die Marke bekannt für Audiotechnik erster Güteklasse. Wenig überraschend ist es daher auch der „Teufel Rockster Cross“, der als einziges Gerät in Sachen Klangqualität bei „Stiftung Warentest“ die glatte 1,0 als Note erhielt.

Welcher Bluetooth Lautsprecher hat den besten Bass?

Der Bass muss knallen! Bei einer richtigen Party müssen die Wände wackeln, wenn man die Lautstärke aufdreht. Dafür eignen sich am besten zwei Exemplare, die wir bereits im Top 4 Ranking gesehen haben.

„Stiftung Warentest“ vergibt beim Bass Wertungen mit Sonderzeichen – ein Doppel-Plus „++“ ist dabei die Bestnote. Die erreicht zwar kein Modell – aber die „JBL Boombox 3“ und die „Sony SRS-XP500“ führen mit einem einfachen Plus „+“ zumindest in der Bass-Kategorie.

Welcher Bluetooth Lautsprecher ist am lautesten?

„Dreh auf“, schallt es bei der Party häufig, wenn DER eine Song gespielt wird, auf den alle abfahren. Doch welche Bluetooth Lautsprecher ballern am lautesten? Erneut lohnt ein Blick in die Top 4 Liste – oder einfach ein Blick zur Bass-Frage.

Denn erneut sind es dieselben Modelle mit den stärksten Argumenten. Der“ Sony SRS-XP500″ verstärkt deine Musik auf satte 95,9 Dezibel – die „JBL Boombox 3“ schafft es auf 95,6 Dezibel.

Damit sollte der nächsten Dance-Party absolut nichts im Wege.