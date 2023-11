Die besten Akkustaubsauger – und was du beim Kauf unbedingt beachten musst

Keiner kommt drumherum und jeder braucht ihn: einen Staubsauger. Und am besten einen Akkustaubsauger, denn dann musst du auch kein lästiges Kabel hinter dir herziehen. Ob Brotkrümmel, Tierhaare oder verschüttete Blumenerde – mit einem Akkustaubsauger ist der Boden schnell wieder frei von Dreck.

Doch die Preise bei den Akkustaubsaugern gehen weit auseinander. Wer hat das beste Preis-Leistungs-Verhältnis und benötige ich wirklich das Markenprodukt?

Welcher Akkustaubsauger ist der beste?

Das Angebot ist groß und auf den ersten Blick sind für den Verbraucher die Unterschiede der einzelnen Hersteller nicht so leicht auszumachen. Nur noch selten klingeln Staubsaugervertreter an den Türen, um ihre Produkte vorzustellen. Ohnehin vergleichen viele Haushalte Akkustaubsauger gerne auf Online-Plattformen.

Um Verbrauchern die Suche nach dem optimalen Akkustaubsauger zu erleichtern, hat Stiftung Warentest einen Sieger ausfindig gemacht. Dafür mussten die modernen Akkusauger gegen ihre Vorgänger, die noch mit Kabel an der Steckdose hängen, antreten. Können die Stielsauger die gleiche Saugleistung erbringen und hält der Akku stand?

Der erste Platz geht an den Vorwerk Kobold VK7 EB7. Doch der Testsieger mit einer Gesamtnote von 2,1 hat seinen Preis – und der ist stattlich. Laut Anbieter müssen Verbraucher im Durchschnitt rund 1.300 Euro zahlen. Wesentlich preiswerter und fast genauso überzeugend (Note: 2,2) ist der Zweiplatzierte.

Miele Triflex HX2 Pro SOML0

Preis: 859 Euro

Der Miele Triflex HX2 Pro SOML0 ist in der Kategorie Umwelteigenschaften mit der Note gut (1,9) der klare Sieger. In diesem Bereich spielen der Lärmpegel, Stromverbrauch und die Wechselbarkeit der Akkus eine Rolle. Akkusauger gelten als lauter in der Nutzung als die gewöhnlichen Staubsauger.

Miele Triflex HX2 Sprinter SOML5

Preis: 789 Euro

Auch ein anderes Modell von Miele kann ebenfalls überzeugen. Der Miele Triflex HX2 Sprinter SOML5 zählt zu den vier Stielsaugern, die mit der Note gut abschneiden und ist dabei der günstigste. 789 Euro zahlen Verbraucher auf Amazon und bekommen einen Akkusauger mit starker Saugleistung. Der Miele Triflex HX2 Sprinter SOML5 kann auf Hartboden, Teppich und auch Möbeln zum Einsatz kommen. Zwei auswechselbare Akkus mit einer Laufdauer von jeweils 60 Minuten sind im Paket enthalten.

Bosch BSS825FRSH

Preis: 499 Euro

Restlos alle Tierhaare und heruntergefallene Essensreste saugt auch der Bosch BSS825FRSH ein. Durch seine einfache Handhabung kommt der Akkusauger in jede Ecke. Das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt laut Stiftung Warentest ebenfalls. Amazon-Kunden zahlen 499 Euro. Dank HEPA Filtersystem ist dieses Modell vor allem für Allergiker optimal geeignet

AEG AP81A25ULT

Preis: 391,25 Euro

Viele Verbraucher entscheiden sich gegen einen Stielsauger, weil ihnen die Akkuzeit zu gering ist. Bei minimaler Leistungseinstellung hält der AEG AP81A25ULT laut den Testern der Stiftung Warentest rund 36 Minuten aus. Besonders punkten kann er aber bei der Akku-Ladezeit. Nach 1 Stunde und 39 Minuten ist der Akkusauger wieder bei voller Kraft angekommen

Warum sollte man einen Akkustaubsauger kaufen?

Der größte Vorteil eines Akkusaugers ist wohl der, dass sie Platz sparen, wendig sind und du kein lästiges Kabel mehr hinter dir herziehen musst. Wer kennt nicht die Situation, wenn das Kabel plötzlich nicht mehr ausreicht und man erst zur Steckdose laufen muss, um es umzustecken?!

Zudem können Kabel zu einer Gefahrenquelle im Haushalt werden. Schnell wird ein Kabel zur Stolperfalle für Kinder und junge Hunde und Katzen knabbern gerne dran rum. Diese Sorge hast du mit einem Akkusauger nicht.

Akkustaubsauger – was ist wichtig beim Kauf?

Vor dem Kauf eines neuen Gerätes sollten sich Verbraucher immer Gedanken darüber machen, welche Leistungen für sie entscheidend sind. Oft ist der Preis schon das erste K.O.-Kriterium. Aber auch die Nutzung kann mächtig ins Geld gehen. Ein Blick in die Herstellerangaben zur Leistung des Geräts kann dich vor einer bösen Überraschung beim Stromverbrauch bewahren. Daher die goldene Regel der Verbraucherzentrale: Je niedriger die Wattzahl, desto geringer ist der Stromverbrauch.

Akkusauger sind oftmals lauter als die gewöhnlichen Staubsauger – auch davon abhängig, ob auf Teppich oder Hartböden gesaugt wird. Normal sind 70 bis 90 Dezibel, darüber hinaus kann es in den Ohren weh tun. Allergiker sollten bei den Geräten zudem auf einen HEPA– oder einen ULPA-Filter achten. Ansonsten kann es zu regelmäßigen Niesanfällen in Kontakt mit Hausstaub kommen. Viele Akkustaubsauger punkten auch mit einer rotierenden Bürste, da somit Tierhaare von Teppichen besser entfernt werden.

Akkustaubsauger – wie lange hält der Akku?

Im Durchschnitt beträgt die Akkulaufzeit bei Akkustaubsaugern zwischen 20 und 60 Minuten. Die Spanne ist zum Teil erheblich und variiert je nachdem, welche Saugleistung von dem Gerät in der Dauer beansprucht wird.

So kann der Akkusauger auch schon nach unter 10 Minuten seinen Dienst aufgeben. Wer eine große Wohnung hat, sollte sich eventuell einen Ersatzakku anschaffen.

Akkustaubsauger – wie oft muss man laden?

Wie oft der Akkusauger geladen werden muss, kommt wohl ganz auf den Verbrauch an. Wer täglich durch seine Bude saugt, muss auch öfter laden. Bei vielen Modellen ist die Ladestation direkt in die Wandhalterung eingebettet, sodass der Akku bei Nichtnutzung des Staubsaugers automatisch geladen wird. Die beste Zeit dafür ist wohl die Schlafenzeit. Während du im Bett liegst, kann sich der Akku ebenfalls wieder aufladen.

Das ist auch deshalb sinnvoll, weil die Ladezeit zum Teil extrem variiert. Wie das Ergebnis von Stiftung Warentest zeigt, benötigt der AEG AP81A25ULT wie bereits erwähnt nur 1 Stunde und 39 Minuten. Der Thomas ZB1511 Quick Stick Ambition braucht dagegen 5 Stunden und 7 Minuten, um wieder seine komplette Leistung abrufen zu können.

Wohin mit dem alten Sauger?

Ist der alte Sauger noch intakt, aber entspricht einfach nicht mehr den Ansprüchen, kann ihn vielleicht ein anderes Familienmitglied oder ein Freund gebrauchen. Das wäre wohl die einfachste Variante. Doch was viele auch nicht wissen: Händler sind dazu verpflichtet, alte Elektrogeräte wieder anzunehmen. Du kannst deinen alten Staubsauger einfach da abgeben, wo du ihn gekauft hast – sei es im Fachgeschäft oder im Supermarkt. Du bist nicht einmal gesetzlich verpflichtet, einen Nachweis zu erbringen!

Strafbar machst du dich dagegen, wenn du deinen alten Sauger einfach im Hausmüll entsorgen willst. Das kann die Behörde verfolgen und ein Bußgeld droht. Deshalb die zwei anderen Entsorgungs-Alternativen: Sammelstelle für Elektroschrott oder ein privater Abholdienst.