Urlaub im Ferienhaus: Schon vor Corona-Pandemie beliebt

Urlaub im Ferienhaus hat in Deutschland in den vergangenen Jahren an Beliebtheit gewonnen. In der Corona-Pandemie setzte sich der Trend fort.

Wiesbaden. Die Zahl der angebotenen Schlafgelegenheiten in Ferienwohnungen und -häusern lag im Corona-Jahr 2020 mit 456.000 um 36 Prozent über dem Stand von 2010, wie das Statistische Bundesamt mitteilt.

Trotz der Einschränkungen für touristische Übernachtungen während der Lockdown-Phasen bauten die Anbieter ihre Kapazitäten gegenüber dem Vorjahr um 1,7 Prozent aus. Hotels, Gasthöfe, Pensionen sowie Erholungs- und Ferienheime boten den Angaben zufolge dagegen weniger Schlafgelegenheiten an als 2019.

Kein heftiger Rückgang

Schon vor der Pandemie war die Beliebtheit von Ferienwohnungen und -häusern deutlich gestiegen. Die Zahl der Gästeankünfte lag im Jahr 2019 mit 8,89 Millionen um 71 Prozent über der von 2010. Im selben Zeitraum verzeichneten Hotels in Deutschland einen Anstieg um 35 Prozent auf 100,8 Millionen Gästeankünfte.

Der Einbruch im Corona-Jahr fiel mit einem Rückgang der Gästeankünfte um 23 Prozent weniger heftig aus als in den Beherbergungsbetrieben insgesamt (minus 49 Prozent). Die meisten Ferienhaus-Gäste kamen aus dem Inland und waren weniger coronabedingten Reisebeschränkungen unterworfen, wie die Wiesbadener Behörde erläuterte. (dpa)