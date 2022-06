Bergwerk Wettelrode hofft nach Wassereinbruch auf Besucher

Besucher nehmen an einer Kanutour im Röhrigschacht teil. In 283 Meter unter Tage im Röhrigschacht kann man nicht nur mit der Grubenbahn fahren und sich zu Fuß ansehen, wie früher im Sangerhäuser und Mansfelder Revier Kupfererz abgebaut wurde. Nach dem Wassereinbruch Ende Februar im Besucherbergwerk Wettelrode soll es bald wieder reguläre Besucherführungen im Schacht geben. Noch sei das Erlebniszentrum wegen Wartungsarbeiten geschlossen, der Förderkorb in die Tiefe nur teilweise einsatzbereit.

Foto: dpa