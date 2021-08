Achtung, fertig, los: 10.000 bei Duhner Wattrennen

Das Duhner Wattrennen in Cuxhaven soll trotz Corona-Einschränkungen stattfinden. Bis zu 10.000 Besucher werden am Strand und am Deich erwartet.

Cuxhaven. Im vergangenen Jahr musste es wegen der Corona-Einschränkungen abgesagt werden, in diesem Jahr aber soll es zustande kommen: das Duhner Wattrennen in Cuxhaven. Zu dem traditionellen Pferderennen im Wattenmeer werden am Sonntag (29. August) bis zu 10.000 Besucherinnen und Besucher erwartet. Zutritt haben nur Geimpfte, Genesene und negativ Getestete. Sie können wie sonst auch ihre Wetten abgeben und auf Gewinne hoffen.

Ein Areal zum Anfeuern

"Wir haben für die Zuschauer in einem abgesperrten Areal 80.000 Quadratmeter an der frischen Luft", sagt Jos van der Meer, Präsident des Vereins für Pferderennen auf dem Duhner Watt. "Das kann man nicht mit einem Fußballstadion vergleichen. Das ist viel weitläufiger." Die Besucher dürfen sich in diesem Jahr auch im Strandbereich aufhalten, bei vorherigen Veranstaltungen war für sie nur der Deich zugänglich. "Wir haben Security beauftragt, darauf zu achten, dass die Abstandsregelungen eingehalten werden", so Jos van der Meer.

Das Rennen im Watt vor Cuxhaven ist der touristische Saisonhöhepunkt in der Stadt an der Elbmündung. Sechs Stunden während der Ebbe haben die über 60 Traber und 25 Galopper Zeit für das Wattrennen, das schon seit 1902 ausgetragen wird. Pferde, Wattenmeer und am Horizont die Containerschiffe - das macht für viele Besucher den Reiz der Veranstaltung aus.

Geht das Leben wieder los?

Oberbürgermeister Uwe Santjer (SPD) freut sich auf die Großveranstaltung, wie er sagt. "Allmählich muss das gesellschaftliche Leben weitergehen." Inzwischen sei ein Impfstatus erreicht worden, der das Duhner Wattrennen ermögliche. Zuletzt lag der Inzidenzwert im Landkreis Cuxhaven bei knapp über 20. (dpa)