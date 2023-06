Zoos in NRW mit schlechten Neuigkeiten – Besucher enttäuscht! „Das war’s“

Dass Betrüger im Internet ihr Unwesen treiben, ist nichts Neues. Auch, wenn viele Betrugs-Maschen der breiten Öffentlichkeit mittlerweile bekannt sind, fallen nach wie vor immer noch Unwissende auf sie herein. Jetzt hat es auch einige Zoo-Besucher aus NRW erwischt – und die sind bitter enttäuscht.

So ein Ausflug in den Zoo geht ganz schön ins Geld. Vor allem für Familien mit mehreren Kindern ist das kein günstiger Spaß. Umso mehr freut es doch dann, wenn man per Gewinnspiel die Chance auf einen Gratis-Besuch in einem der Zoos von NRW ergattern kann – doch denkste!

Zoos in NRW warnen bei Facebook

Sowohl der NaturZoo Rheine als auch der Kölner Zoo warnen auf ihren Facebook-Accounts aktuell vor einer fiesen Betrugsmasche – Besucher sollten unbedingt auf der Hut sein! So postete der NaturZoo Rheine einen Screenshot des Fake-Gewinnspiels. „Vorsicht! Dieses und andere Gewinnspiele stehen nicht mit uns in Verbindung. Wir wissen nicht, wer und was dahintersteckt. Nur was von uns direkt kommt, ist echt“, heißt es in dem Beitrag. Und dass diese Fake-Gewinnspiele keine Seltenheit sind, bestätigt auch eine Frau in den Kommentaren: „Schon öfters gesehen, von anderen Zoos und auch Geschäften. Ich öffne so etwas gar nicht mehr.“

Und auch der Kölner Zoo warnt per Facebook-Post: „Achtung: Aktuell geht leider wieder ein Fake-Gewinnspiel in unserem Namen umher. Der Kölner Zoo hat kein Gewinnspiel initiiert und den Fake-Content bereits gemeldet.“

Viele enttäuschte Besucher

In der Kommentarspalte unter dem Beitrag tummeln sich zahlreiche Kommentare enttäuschter Besucher, die sich auf einen Gratis-Besuch gefreut hätten. „Hatte mich schon gefreut. Das wäre mal ein schöner Tag geworden“, „Autsch, ich bin erfolgreich registriert worden, das war’s aber auch. Mir wurden drei Fragen gestellt. Aber Kontaktdaten habe ich nicht rausgegeben, wurden auch nicht erfragt“ und „Uns hat es auch erwischt. Die Kleinen hatten sich schon so gefreut“, heißt es unter anderem. Bleibt nur zu hoffen, dass niemand durch diese fiese Betrugsmasche ernsthaft Schaden genommen hat…