Diese Vorfälle in einem Zoo in NRW schlägt Wellen! DER WESTEN berichtete bereits von den traurigen Sterbefällen im Allwetterzoo Münster: Ein Faultier wurde am Montagmorgen (10. Juli) tot aufgefunden, am Sonntag (9. Juli) starb ein wilder Jungstorch. Der Vogel verhedderte sich auf der Vogelvoliere, der beliebte Zoo in NRW griff nicht ein.

Der Grund ist plausibel. Zoo-Sprecher Jan Ruch gegenüber DER WESTEN: „Uns geht das Schicksal der Störche sehr nah. Ein Eingreifen hätte aber ein zu großes Risiko für die dort lebenden Gänsegeier bedeutet.“ Und weiter: „Dort gibt es Nachwuchs. Wenn wir dort oben arbeiten, geraten die Eltern in Panik. Die jungen Gänsegeier sowieso, sie könnten aus dem Horst springen und sich beim Aufprall das Genick brechen.“ Jetzt machte der Zoo in NRW auf Facebook die traurigen Schicksale publik. Und sorgt für heftige Diskussionen im Netz!

Zoo in NRW: Tiere sterben – Besucher fassungslos!

Das Social-Media-Team des Zoos beginnt den Beitrag so: „Wir sind aktuell damit beschäftigt, die Vorkommnisse vom Wochenende aufzuarbeiten. Sowohl die Situation der Störche als auch der Tod unseres Faultieres beschäftigen uns intensiv. Noch liegen uns nicht alle Informationen vor, um ein abschließendes Statement abgegeben zu können. Wir rechnen Ende der Woche mit den ersten Ergebnissen.“

Und weiter: „An dieser Stelle möchten wir euch um etwas Geduld bitten. Seid versichert, dass wir beide Situationen transparent aufarbeiten und euch mit Informationen versorgen, sobald diese vorliegen. Wir beantworten gerne alle Fragen, wenn wir die Antworten kennen. Auch konstruktive Lösungsvorschläge und Feedback ist herzlich willkommen.“

Heftige Diskussionen über Zoo: „Bin fassungslos“

Zahlreiche Besucher zeigen sich fassungslos, gehen hart mit dem Zoo ins Gericht. Hier einige ausgewählte Kommentare. Und die haben es in sich!

„Warum in Gottes Namen lasst ihr vorsätzlich dort Störche und jetzt auch ein Faultier elendig verenden? Schämt Euch!“

„Wie kann es bitte sein, dass nach dem schrecklichen Tod eines Faultieres in genau dieser Halle noch Werbung dafür gemacht wird?! Ich bin total geschockt und traurig über den Vorfall und dann auch noch diese unfassbare Geschmacklosigkeit…“

„Liebes Zoo, es kann doch nicht sein, dass erneut ein Storch auf der gleichen Voliere qualvoll über Stunden in praller Sonne verendet ist, weil er sich an ihrem fahrlässigem Gehege verheddert hat. Und dann noch das Faultier, bei den Temperaturen. Man hat klar gesehen, dass es dem Tier nicht gut geht. Auch hier wurde erneut nicht gehandelt. Tierquälerei vom Feinsten!“

Besucher nehmen Zoo in Schutz

Doch längst nicht alle werfen dem Allwetterzoo Münster Verantwortungslosigkeit vor. Etliche User nehmen den Zoo in Schutz, kritisieren stattdessen die harsche Vorverurteilung, ohne die Obduktionsergebnisse abzuwarten. Hier einige Stimmen:

„Widerlich, solche Kommentare zu lesen. Wer weiß denn bereits, woran das Faultier gestorben ist? Man sollte mit Vorwürfen wie Tierquälerei schon sehr vorsichtig sein. Was meint ihr eigentlich, wer ihr seid?“

„Die letzten Male, wo ich dort war, lief immer Personal rum und schaute nach dem Rechten. Deshalb kann ich mir nicht vorstellen, dass beim Faultier so eine Situation nicht ernstgenommen wurde. Hauptsache, irgendwelche Vorurteile raushauen!“

Bis erste Ergebnisse letztlich eintrudeln, müssen sowohl Zoo-Befürworter als auch -kritiker geduldig bleiben. Bleibt lediglich zu hoffen, dass die Todesfälle eine Seltenheit bleiben…