Zoo in NRW: Gratis-Eintritt in Dortmund, Duisburg und Gelsenkirchen – doch die Sache hat einen Haken

Zoo-Fans aufgepasst! Du kannst von Tieren nicht genug kriegen und besitzt sogar eine Jahreskarte für einen der zwölf Zoos in NRW? Dann solltest du jetzt hellhörig werden!

+++ Zoo in NRW verkündet bittere Nachricht – Besucher haben nicht mehr viel Zeit +++

Am 17. September ist NRW-Partnerzoo-Tag. An diesem kommenden Sonntag öffnen die Zoos in Dortmund, Duisburg und Gelsenkirchen, der Kölner Zoo, der Aquazoo – Löbbecke Museum, sowie weitere Tierparks in Hamm, Wuppertal, Münster, Krefeld, Bochum, Aachen und der NaturZoo Rheine kostenlos ihre Türen.

Zoo in NRW: Diese Tiere solltest du nicht verpassen

Letzter bewirbt die Aktion derzeit in den sozialen Netzwerken. Die einzelnen Zoos haben nicht nur gemein, dass sie alle in NRW besucht werden können, sondern auch untereinander ziehen einige Tiere von einem Zoo in den nächsten.

Tigerkater Leopold ist beispielsweise nicht mehr im NaturZoo Rheine zu finden, ist nach Krefeld umgezogen. Zwei Lippenbären, geboren in Rheine, können inzwischen im Allwetterzoo in Münster beobachtet werden. Auch ein Kronenmaki-Jungtier hat die Stadt an der Ems verlassen und begrüßt inzwischen in der ZOOM Erlebniswelt in Gelsenkirchen die Besucher. Doch auch in jedem anderen Zoo in NRW können die Gäste die Vielfalt der Tierwelt bestaunen.

Einen Haken hat das Ganze jedoch: Der NRW-Partnerzoo-Tag gilt nur für Jahreskarten-Inhaber sowie alle Vereinsmitglieder. Die stehen vor der Qual der Wahl – nämlich der, welchen der zwölf Zoos und welche Tiere man am 17. September besuchen möchte, ist gar nicht so leicht.