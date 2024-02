Zoo in NRW: Bittersüß! Nachwuchs im Anmarsch – doch dafür müssen Besucher auf SIE verzichten

Er ist eines der beliebtesten Ausflugsziele für Jung und Alt in NRW: der Kölner Zoo. Mehr als 10.000 Tiere leben hier und warten darauf, besucht zu werden. Einer der größten Elefantenparks Europas ist nur eines der vielen Highlights. Nun hat der Zoo in NRW eine weitere Attraktion angekündigt, die das Herz vieler Tierfans höher schlagen lässt. Doch der freudigen Ankündigung folgt eine bittere Nachricht.

Zoo in NRW: Nachwuchs angekündigt

Ausgerechnet DIESES Jungtier wird bald in Köln herumspazieren: Die Okapi-Familie erwartet ein Baby. Okapis werden auch als Waldgiraffe bezeichnet und kommen ursprünglich aus dem Regenwald in Zentralafrika. Nicht nur für die Zoobesucher, sondern auch für die gesamte Tierwelt ist der Nachwuchs eine erfreuliche Nachricht, schließlich gehören die Tiere zu einer gefährdeten Art.

Doch mit dieser positiven Nachricht müssen die Zoofans auch einen kleinen Rückschlag verkraften: „Wir haben unser weibliches Okapi „Imani“ in den Zoo Frankfurt abgegeben“, verkündet der Zoo auf Facebook. Da bald der Nachwuchs auf die Welt kommen wird, befürchtet der Zoo, dass die Gruppe zu groß werden könnte. „Deshalb hat der Zuchtbuchführer für diese Art entschieden, dass „Imani“ nach Frankfurt umzieht.“

Tierfans sind begeistert

So schade es ist, dass sie den Nachwuchs nicht live und in Farbe im Zoo in NRW bewundern können: Die Tierfans zeigen Verständnis und wünschen dem Weibchen, das bislang ein Besucherliebling in Köln war, eine gute Reise nach Frankfurt. Und die Besucher dort haben Grund zur Freude: „Sie wird es gut haben bei uns“, versichert eine Frankfurterin der Community.

„Imani“ lebt am Frankfurt Main mit zwei weiteren Artgenossen zusammen: dem 20-jährigen Weibchen „Antonia“ und dem elfjährigen Männchen „Ngwani“. Auch hier wird es ihr sicherlich gut gehen!