Wetter in NRW: Schock zum Wochenende! „Schlag ins Wasser“

Was soll das denn schon wieder? Da freut man sich auf ein entspanntes Wochenende mit endlich milderen Temperaturen und mehr Sonnenschein in NRW und dann so was. So schnell kann sich das Wetter wieder drehen.

Vor dem zweiten Juni-Wochenende gibt ein Wetter-Experte bereits Aussicht auf die kommende Woche. Und die hat es für NRW in sich.

Wetter in NRW: Schlag nach dem Wochenende

„So richtig sommerlich warm will’s einfach nicht werden“, merkte Dominik Jung von „wetter.net“ bereits in seinen letzten Videos an. So wird auch die kommende Woche wieder frischer werden und auch neuen Regen mit sich bringen.

Besonders der Mittwoch hat es dabei in sich. Da fallen die Temperaturen tagsüber plötzlich auf 13 bis 15 Grad ab und es gibt wieder viel Regen und örtliche Gewitter. „Ein Schlag ins Wasser“, sagt der Meteorologe dazu. Und das nächste Wochenende wird auch wieder frischer und wechselhafter. Kein typisches Juni- oder Sommer-Wetter. Grund dafür sind die Wetterfronten, die sich immer wieder zwischen den Hochs bilden.

Wetter in NRW: Bestes Wochenende

Doch es gibt auch gute Nachrichten. Und zwar wird das Wochenende jetzt im Vergleich zu diesen Aussichten ein absoluter Traum, ein Hoffnungsschimmer, ein Silberstreif am Horizont sozusagen. Der Freitag lässt schon vorausahnen, was am Samstag und Sonntag folgt: mMehr Sonne und mildere Temperaturen.

Das sind die Temperaturen am Wochenende:

Samstag: bis zu 18 Grad im Bergland und 22 Grad in Köln, nachts 6-9 Grad und im Bergland bis zu 4 Grad

bis zu 18 Grad im Bergland und 22 Grad in Köln, nachts 6-9 Grad und im Bergland bis zu 4 Grad Sonntag: 17 bis 20 Grad und in Hochlagen 14 Grad, nachts wieder 6-9 Grad und 4 Grad in der Eifel

Der Montag bringt dann nur noch 15 bis 18 Grad auf. Daher der Rat von Meteorologe Dominik Jung: „Das aktuelle Wochenende sollte man im Westen wirklich ausnutzen“.