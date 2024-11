Wetter in NRW spielt verrückt: Drastische Wende steht bevor – „Erschütternd“

Der plötzliche Wintereinbruch in NRW sitzt den Menschen hier noch überraschend tief in den Knochen, da bahnt sich schon der nächste Wetter-Wechsel an. Ein Orkantief, ein sogenannter „Bombenzyklon“ zieht auf und wischt quasi frisch durch.

Von einem Tag auf den anderen herrscht dann komplett anderes Wetter in NRW. Da werden die Einwohner Augen machen, vielleicht sogar unerwartet ins Schwitzen kommen.

Wetter in NRW: Jetzt kommt’s ganz anders

Am Samstag (23. November) herrschen in NRW noch winterliche Verhältnisse, die Straßen sind glatt, die Temperaturen niedrig. Doch das bleibt nicht lange so. Denn schon am Nachmittag passiert da oben in höchsten Höhen ein wahrer Machtwechsel. Das Orkantief Sigrid vor den Britischen Inseln macht mit einem Zwischenhoch gemeinsame Sache und tauscht mal eben die Luftmassen über Deutschland aus.

„Dieses Tiefdruckgebiet verdient besondere Aufmerksamkeit, denn es handelt sich um einen sogenannten Bombenzyklon – ein meteorologischer Begriff, der einen extrem raschen Luftdruckabfall beschreibt“, erklärt Meteorologin Kathy Schrey von „wetter.net“. Dadurch verschwinden die arktischen Luftmassen und werden durch subtropische ausgetauscht. Den Unterschied merken wir allerdings erst am Sonntag (24. November).

Wetter in NRW: Der Schnee taut

Am Sonntag folgt dann die starke Wende. „Knall auf Fall“ herrschen andere Wetter-Verhältnisse. „Erschütternd“, findet das die Expertin. „Dann müssen wir uns von dem Winter-Wetter verabschieden.“ Stattdessen ist „massives Tauwetter“ angesagt.

Plötzlich sind wieder Höchstwerte von bis zu 17 Grad drin. Selbst in der Nacht sollen die Temperaturen nur noch auf 10 bis 14 Grad fallen. Auch am Montag (25. November) erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) noch bis zu 16 Grad. Bei frischem Wind oder vereinzelten Sturmböen in exponierten Berglagen dürften es allerdings nur um die 10 Grad werden – und die fühlen sich dann sicherlich noch frischer an. Dazu gibt es immer wieder Schauer.

Und wie geht es in der Woche dann weiter? Laut „Wetter.net“ und DWD sollen die Temperaturen ab Dienstag (26. November) wieder fallen und sich auf ein für Ende November typisches Niveau stabilisieren. Niederschlagssignale gibt es dann aber weiterhin täglich.