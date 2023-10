Wetter in NRW: Experte mit deutlicher Winter-Warnung – „Was für ein Schwachsinn“

Moment – gerade war doch noch gefühlt Sommer, oder? Und jetzt ist mit Blick auf das Wetter in NRW plötzlich schon vom Winter die Rede? In Teilen Deutschlands ist sogar in den nächsten Tagen Schnee möglich!

Dass es im Oktober kühler ist als im September, ist ja nichts Ungewöhnliches. Es ist nur die Abruptheit dieses Wechsels, die einige irritert. Auch Diplom-Meteorologe Dominik Jung von „wetter.net“ muss zugeben: „Da ist der Frühwinter bei uns eingekehrt. Den Herbst haben wir so ein bisschen übersprungen.“

Und tatsächlich: Jacke, Mütze, Handschuhe und Schal könnten schneller zur täglichen Standardausrüstung werden als uns lieb ist!

Wetter in NRW: Herbst übersprungen?

Seine Prognose filmt Experte Dominik Jung noch am Sonntag (15. Oktober) im sonnigen Bad Kreuznach (Rheinland-Pfalz). Unter strahlend blauem Himmel lässt es sich auch noch mit T-Shirt und offener Jacke aushalten – obwohl die gemessenen Temperaturen bereits im kühleren Bereich zwischen 10 und 15 Grad liegen. Doch ab der kommenden Woche streckt der Winter dann tatsächlich seine ersten Fühler aus.

Wer am Montagmorgen (16. Oktober) aus dem Haus geht, sollte mit Bodenfrost rechnen – bei Temperaturen zwischen -2 und 5 Grad. Zwar pendeln sich der Dienstag (17. Oktober) und der Mittwoch (18. Oktober) dann erneut bei 10 bis 15 Grad tagsüber ein. Aber in den Nächten kühlt es dann eben auf 0 bis 8 Grad ab. „Höchste Zeit, auf Winterreifen umzurüsten“, so Experte Jung.

Wo fällt der erste Schnee?

So richtig winterlich wird es dann aber in den darauffolgenden Tagen – denn da hat das amerikanische Wettermodell sogar Schnee vorhergesagt! Aktuell müssen sich eher Hamburg, Berlin-Brandenburg, das Erzgebirge oder der Thüringer Wald auf die ersten weißen Flocken einstellen. Da bleibt natürlich kein Schnee lange liegen, aber wer weiß, was da am Ende dann tatsächlich runterkommt – und ob nicht sogar andere Regionen unerwartet Schneeflocken abbekommen, zum Beispiel NRW.

Experte Dominik Jung betont mehrfach, wie „spannend“ diese Entwicklungen sind – muss dann aber selbstironisch zugestehen: „Spannend zumindest für uns Meteorologen. Der Rest denkt wahrscheinlich: Was für ein Schwachsinn? Ich mag überhaupt keinen Schnee so früh im Jahr haben.“

Naja, das Wetter richtet sich eben nicht danach, was man gerne haben will. Man darf also tatsächlich gespannt sein, wer in Deutschland den ersten Schnee der diesjährigen Wintersaison abbekommt.