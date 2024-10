Wetter in NRW: Experte warnt vor Winter-Hammer – „Da gibt’s eine Überraschung“

Von den niedrigen Temperaturen ist momentan beim Wetter in NRW nichts zu spüren. Bei der ungewöhnlichen milden Wetterlage muss man sich fragen, ob wir dieses Jahr noch mit einem kalten Winter rechnen können. In seinem neuesten Video berichtet Diplom-Meteorologe Dominik Jung, wie das Wetter diesen Winter ausfallen soll.

+++ Bochumer macht Münzen-Fund mitten auf der Straße – krass, was dann ans Licht kommt +++

Das Wetter in NRW im November soll laut aktuellen Prognosen ähnlich wie im Oktober sein. Statt mit einem großen Wintereinbruch kann man vorerst mit ausgeglichenen Temperaturen rechnen. Also wird es weder zu kalt noch zu warm im November. Dasselbe gilt für den Niederschlag, denn im November wird weder zu feucht noch zu trocken.

Wetter in NRW: Dezember wird wärmer als üblich

In den letzten Prognosen wurde vorhergesagt, dass der Dezember beim Wetter in NRW mild ausfallen soll, also ein bis zwei Grad wärmer als das Klimamittel. In einer neuen Prognose kommt es jedoch ganz anders oder wie Jung berichtet: „Da gibt’s eine Überraschung.“

Laut den neuen Prognosen soll die Abweichung zum neuen Klimamittel beim Wetter in NRW im Dezember nicht mehr so groß sein. Es soll mittlerweile nur noch einen halben bis einen Grad wärmer als das neue Klimamittel werden. Auch soll es weder zu viel regnen noch zu wenig.

+++ Essen verliert nächstes Traditionsgeschäft – „Werden euch vermissen“ +++

Dominik Jung muss auch die alten Prognosen für das Wetter in NRW für Januar erneuern, denn es wurde vorausgesagt, dass man mit einem extrem warmen Januar rechnen kann. Mittlerweile sollen die Temperaturen jedoch ähnlich wie im Dezember nur noch minimal wärmer sein als das neue Klimamittel. Es ist jedoch möglich, dass es zu Beginn des neuen Jahres mehr regnen soll als üblich. Daher warnt Jung auch vor einem erhöhten Wind- und Sturmpotenzial, also wird es im Neujahr erst einmal stürmisch.

Schnee ist nicht auszuschließen

Die Prognose für Februar besagt, dass der Monat bis jetzt noch mild ausfallen soll, also wird das Wetter in NRW ein bis zwei Grad wärmer als üblich. Ähnlich wie im Januar kann sich diese Vorhersage jedoch noch ändern. Laut der aktuellen Prognosen sollen jedoch die Niederschläge für Februar ausgeglichen sein, also weder zu nass noch zu trocken.

Mehr Themen:

Trotz der Überraschung, dass der diesjährige Winter tendenziell eher milder ausfallen soll, warnt Jung, dass man trotzdem mit kalten Tagen rechnen kann. Eine weiße Weihnacht ist also bisher nicht vollkommen ausgeschlossen, auch wenn der Winter etwas wärmer werden soll als üblich.