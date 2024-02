Wetter in NRW: Experte ist mit seinem Latein am Ende – „Kommt da noch was?“

Regen, Regen, Regen – und das meist bei Temperaturen oberhalb der Zehn-Grad-Marke: So präsentierte sich das Wetter in NRW in den vergangenen Tagen und Wochen. Aber das kann es doch noch nicht gewesen sein mit dem Winter. Oder etwa doch?

Vor allem die Narren und Jecken stellen sich jetzt die Frage, was ihnen das Wetter in den kommenden Tagen beschert. Sollen sie beim Umzug eher die Gummistiefel anziehen – oder doch noch einmal die Winterjacke hervorholen? Hier kommen die aktuellen Aussichten.

Wetter in NRW: Winter-Kälte bis Mai möglich

Und da muss man wohl sagen: Auch Diplom-Meteorologe Dominik Jung ist mit seinem Latein ein Stück weit am Ende. „Startet nun der Frühling schon voll durch oder kommt da noch was in Sachen Winter-Wetter?“, fragt er sich in seinem Prognose-Video bei wetter.net. Doch direkt schickt der Fachmann mahnende Worte hinterher. Man solle den Winter nicht abschreiben. Natürlich könne es in der zweiten Februar-Hälfte oder auch danach noch einen Wintereinbruch geben.

Dominik Jung über das Wetter in NRW: „Anfang März, Ende März, Anfang April, Ende April – überall dort ist nochmal Kaltluft möglich. Sogar der Mai kann nochmal kalte Luftmassen bringen – Stichwort Eisheilige.“ Aber, so Jung weiter, insgesamt sei es ein klassischer Mild-Winter: „Da gibt’s nix dran zu rütteln.“ So habe der gesamte bisherige Winter klar über dem Temperatur-Durchschnitt aller Winter seit Beginn der Wetter-Aufzeichnungen im Jahr 1881 gelegen.

Narren könnten Glück haben

