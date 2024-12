Wetter in NRW: Weiße Weihnacht? Experte mit Grusel-Prognose

Es wäre der Traum aller Winter-Fans: Weiße Weihnachten in NRW! Die hatten wir zuletzt vor 14 Jahren. Da wäre es doch mal wieder Zeit für ein kleines Wetter-Wunder.

Doch wer an den Feiertagen aus dem Fenster sieht, muss beim Blick in den Himmel ernüchtert feststellen: Von den erhofften Schneeflocken ist rein gar nichts zu sehen. Und so muss auch Diplom-Meteorologe Dominik Jung von „wetter.net“ enttäuschen. Das Wetter in NRW hat etwas anderes vor.

Wetter in NRW: Nix mit Weißer Weihnacht

Der Experte spricht nun die bittere Wahrheit aus: „Weihnachten wird auch in diesem Jahr für die meisten grün ausfallen“. Grund dafür ist ein Hochdruckgebiet, dass an Heiligabend mildere Luftmassen reinbringt und die kalten verdrängt. „Das Hoch Günther versaut uns quasi die weißen Weihnachten.“

In ganz Europa wird der erste Weihnachtsfeiertag deutlich wärmer. Von Schnee ist in Deutschland dann gar nichts mehr zu sehen, höchstens ein paar „kleine Kleckse“. Eine regelrechte „Mildpeitsche“ saust über das Land hinweg. Doch hat die schlechte Nachricht auch eine gute Kehrseite.

Wetter in NRW: Milddüse zum Jahreswechsel

Zwar wird es in den kommenden Tagen wieder wärmer – sogar bis zu zehn Grad – dafür bleibt das Wetter bis Silvester hin ruhig. Das Hochdruckgebiet verhindert weitestgehend etwaige Niederschläge. So wird es zumindest ein trockenes Fest.

Das sind die Temperaturen an den Feiertagen:

24. Dezember: 4 bis 7 Grad (im Hochsauerland 0 bis 3), nachts 4 bis 7 Grad (2)

25. Dezember: 7 bis 10 Grad (im Bergland 5), nachts 7 bis 4 Grad

26. Dezember: 6 bis 10 Grad, nachts 5 bis 2

Quelle: Deutscher Wetterdienst (DWD)

Und so dürfte es auch erst einmal weitergehen. Bis ins neue Jahr sei kein Wintereinbruch zu erwarten, so Dominik Jung von „wetter.net„. Doch könnten nach der längeren Trockenphase wieder Regen und Wind das Wetter aufmischen. Und der Schnee? Der schmilzt davon.