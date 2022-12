Wetter in NRW: Experten reißt es vom Hocker – „Wirklich der Schlager der Woche“

Das Wetter in NRW hat uns am Freitag (2. Dezember) einen Vorgeschmack auf den Winter geliefert. Bis in tiefere Lagen kamen bei eisigen Temperaturen ein paar Schneeflocken herunter. Am Wochenende bleiben die Temperaturen zwar im Keller. Mit viel mehr Schnee ist nach der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) vorerst allerdings nicht zu rechnen.

Denn am Wochenende soll es zumeist trocken bleiben. Die nächsten Niederschläge erwarten die DWD-Meteorologen erst wieder am Montag. Dann soll es aber überwiegend zu warm für Schnee sein. Das könnte sich allerdings bald ändern – und zwar gewaltig.

Wetter in NRW: Kältepeitsche lauert

Denn weiterhin lauert ein kräftiges Kältehoch über Osteuropa. Das hat nach Angaben von Wetter-Experten Dominik Jung (wetter.net“) „richtig viel Potenzial für richtig viel extreme Kälte in Deutschland.“ Demnach könnte der riesige Kältepol über Osteuropa schon bald extrem kalte Luftmassen zu uns herüberblasen.

Zwar strömen Anfang kommender Woche noch mildere Luftmasse von Westen zu uns nach NRW. Doch ab dem dritten Advent könnten die Temperaturen wieder kräftig in den Keller gehen. Dazu gebe es den Berechnungen der Wettermodelle zufolge einige Niederschlagssignale. Die könnten dann auch in tieferen Lagen als Schnee herunterkommen.

Wetter-Experte verblüfft: „Wirklich der Schlager der Woche“

Doch das ist noch nichts gegen die ersten Prognosen des amerikanischen Wettermodells für den vierten Advent. Die schließen eine extreme Kältewelle mit Schneehöhen von bis zu 70 Zentimetern in Deutschland nicht aus. Selbst in tieferen Lagen seien zwischen 30 und 40 Zentimetern Schnee drin. „Das ist wirklich der Schlager der Woche“, macht Dominik Jung in einem Video für „Wetter.net“ große Augen.

Wettervorhersage in NRW: Das sind die Temperaturen der nächsten Tage:

Sonntag: 0 bis 4 Grad, nachts im Bergland bis -3 Grad

Montag: 1 bis 4 Grad, nachts stellenweise bis -2 Grad

Dienstag: 2 bis 6 Grad, nachts im Bergland bis -3 Grad

Doch die Prognose sei noch „nicht wirklich ernst zunehmen“. Sie sei noch viel zu früh und deshalb deutlich zu vage. Dennoch scheint sich ein überwiegender Teil der Meteorologen sicher, dass sich die sibirische Kälte bald bei uns durchsetzt. Und dann könnte tatsächlich auch eine Weiße Weihnacht nach langen Jahren mal wieder drin sein.