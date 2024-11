Wetter in NRW: Jetzt kommt es knüppeldick – „Richtig Rambazamba“

Heftige Wetter-Aussichten in NRW. Während sich zum Ende der ersten November-Hälfte klassisches Herbst-Wetter eingependelt hat, könnte sich die Lage in der zweiten Monats-Hälfte jetzt komplett wandeln.

So könnten nicht nur die Temperaturen in den Keller gehen und die ersten Schneeflocken in NRW mit sich bringen. Zuvor könnte es bereits richtig turbulent werden.

Wetter in NRW: Experte staunt – „Kein Witz“

„Da könnte es nächste Woche richtig Rambazamba geben“, entfährt es Dominik Jung beim Anblick der Prognosen des amerikanischen Wettermodells. Demnach könne es bereits ab Freitag (22. November) in NRW mächtig rundgehen. „Es riecht nach Sturmlage“, so der Wetter-Experte nach der Analyse der Frühprognosen von Dienstag (12. November).

Dichtgedrängte Isobaren (Linien gleichen Luftdrucks) drängen demnach vom Nordatlantik Richtung NRW. Und die könnten am Freitag für mächtig Wirbel sorgen. „Das ist kein Witz“, stellt Dominik Jung klar und weiter: „Nicht nur eine Sturmlage, das wäre eine waschechte Orkanlage!“

„Wird richtig rundgehen“

„Da wird es richtig rundgehen“, ist sich der Meteorologe („wetter.net„) sicher, sollte sich die Wetter-Lage tatsächlich so entwickeln. Dann müssten wir mit Orkanböen bis zu 130 km/h rechnen. Der mögliche Orkan bringe zunächst milde Luft nach NRW. Auf der Rückseite des Tiefs könnte es dann schlagartig kühler werden. Die Temperaturen würden dann nur noch knapp über dem Gefrierpunkt liegen.

Ob das so kommt, ist allerdings zwei Wochen vor dem Ereignis noch nicht gesichert. Im Gegensatz zu den turbulenten Aussichten des amerikanischen Wettermodels gehen andere von einem milderen Verlauf aus. Fest steht für viele Meteorologen aber: Ab der zweiten November-Hälfte soll es deutlich nasser werden als noch zu Beginn des Monats. Gehen die Temperaturen in den Keller, könnte dann auch der erste Schnee der Saison in NRW fallen.