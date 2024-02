Wetter in NRW: Jetzt kommt es richtig dicke – Experte macht unheilvolle Ansage

Das Wetter in NRW bricht derzeit alle Rekorde. Mit einer durchschnittlichen Temperatur von 7,1 Grad handelt es sich um den bislang wärmsten Februar seit Beginn der Wetteraufzeichnung im Jahr 1881.

So warm wie jetzt ist es für gewöhnlich erst im April. Und das ungewöhnliche Wetter in NRW hat bereits spürbare Konsequenzen.

Wetter in NRW: „Viele werden es schon gemerkt haben“

Dauerregen, Gewitter und schwere Sturmböen. Die Wetterlage am Donnerstag (22. Februar) in NRW präsentiert sich mehr als ungemütlich (mehr dazu hier >>>). Dabei erreicht das Thermometer allerdings noch einmal satte 11 bis 14 Grad. Zum Wochenende sacken die Temperaturen den Vorhersagen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) zwar etwas ab.

Doch schon zu Beginn der Folgewoche klettern die Werte in NRW wieder in den zweistelligen Bereich. Ein Trend der entgegen der Prognosen der vergangenen Wochen auch im März anhalten soll. „Es geht mit Vollgas Richtung Frühling“, bringt es Dominik Jung auf den Punkt. Und diese Entwicklung hat unangenehme Auswirkungen. „Viele werden es schon gemerkt haben“, leitet der Wetter-Experte ein.

Wettervorhersage in NRW: Das sind die Temperaturen der nächsten Tage:

Freitag: 7 bis 11 Grad, nachts 4 bis 1 Grad

Samstag: 7 bis 10 Grad, nachts 3 bis 0 Grad

Sonntag: 5 bis 9 Grad, nachts 3 bis 0 Grad

Bittere Zeiten für Allergiker

Denn für Allergiker kommt es in diesem Jahr besonders früh schon richtig dicke. Schon in den vergangenen Tagen haben viele bereits die altbekannten Symptome gespürt: Juckende Augen, eine triefende Nase und ein kratzender Hals. Die Frühblüher machen den Allergikern bereits mächtig zu schaffen. „Erle und Hasel sind schon am Abblühen, Weide, Ulme und Pappel legen gerade erst voll los.“, berichtet Dominik Jung („wetter.net„) und macht angesichts der Wetter-Prognosen eine unheilvolle Ansage: „Da dürfen sich Allergiker noch auf etwas gefasst machen.“

Denn nicht nur soll es im März weiterhin ungewöhnlich warm bleiben. Zusätzlich sind kaum noch Niederschläge in Aussicht. Jung prognostiziert daher „ideales“ Pollenflugwetter. Allergiker sollten also in den nächsten Wochen nicht ohne Taschentuch aus dem Haus gehen.