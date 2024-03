Wetter in NRW: Irrer Temperatur-Sturz! „Bitterböse“

Das Wetter in NRW hat uns einen kräftigen Dämpfer verpasst. Nach dem herrlichen Wochenende mussten wir uns zu Wochenbeginn mit Dauerregen begnügen. Dabei fielen die Temperaturen wieder in den einstelligen Bereich.

Auch am Dienstag (12. März) schafft es das Thermometer nur in wenigen Landesteilen über die 10-Grad-Marke. Ist das nur ein Vorgeschmack auf das, was das Wetter bald für uns in NRW bereithält?

Wetter in NRW: Plötzlicher Absturz

Strahlender Sonnenschein und Temperaturen bis zu 15 Grad. Am Wochenende hat der Frühling gezeigt, was in ihm steckt. Doch zu Wochenbeginn ist die graue Tristesse zurück, welche auch die letzten Wintermonate in NRW beherrscht hatte. Am Dienstag herrscht in den Morgenstunden sogar Frost im Osten des Landes. Immerhin handelt es sich dabei dieses Mal nur um einen kurzen Absturz.

Mehr Aktuelles: Bahn-Streik mit üblen Auswirkungen auf A40 und Co. ++ NRW-Pendler verlieren die Nerven

Denn ab Mittwochnachmittag kämpft sich die Sonne wieder durch die Wolkendecke. Am Donnerstag kratzt das Thermometer in NRW dann sogar schon wieder an der 20-Grad-Marke. Richtung Wochenende musst du dann zwar immer mal wieder mit einzelnen Schauern rechnen. Doch vorerst soll es frühlingshaft mild bleiben. Die Frage ist nur: Kehrt der Winter noch einmal zurück?

Wettervorhersage in NRW – das sind die Temperaturen der nächsten Tage:

Mittwoch: 11 bis 15 Grad, nachts 9 bis 6 Grad,

Donnerstag: 15 bis 19 Grad, nachts 10 bis 6 Grad,

Freitag: 15 bis 18 Grad, nachts 9 bis 6 Grad

„Bitterböse“ Wetter-Entwicklung

Genau damit beschäftigen sich die Meteorologen nach dem Blick auf die Wetter-Karten für Ende März. Und siehe da. Ab dem 23. März könnte es laut aktuellen Prognosen zu einem extremen Temperatur-Einbruch kommen. Wetter-Expertin Kathy Schrey („wetter.net“) deutet auf ein Szenario hin, bei dem die Temperaturen 1000 Meter über der Erdoberfläche von 8 auf -14 Grad abstürzen könnten – mit entsprechenden Folgen für das Wetter in NRW.

Mehr Themen:

Sollte es so kommen, „dann wäre es zu Ostern hier bei uns wirklich bitterböse kalt für Frühlings-Verhältnisse.“ Doch die Expertin betont auch, dass die langfristigen Prognosen häufig unsicher sind. Ob der Kaltlufteinbruch wirklich kommt, können erst die nächsten Wochen zeigen.