Wetter in NRW: Experte völlig aus dem Häuschen – „Kaum zu glauben“

Das Wetter in NRW macht ernst. Eine waschechte Kältepeitsche lässt uns in den nächsten Tagen mächtig frösteln. In vielen Landesteilen schafft es das Thermometer nicht mehr über den Gefrierpunkt. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt deshalb dauerhaft vor glatten Straßen in NRW.

Doch das ist noch nichts gegen das, was uns schon bald erwarten könnte. Denn neueste Prognosen deuten auf extreme Wetterverhältnisse vor Heiligabend hin.

Wetter in NRW: „Es ist wirklich kaum zu glauben“

„Es ist wirklich kaum zu glauben: Immer wenn man denkt, es geht nicht noch heftiger in Sachen Modellwinter, dann kommt der 6er-Lauf um die Ecke. Und der haut einen waschechten Schneesturm für Deutschland raus“, sagt Dominik Jung bei „wetter.net“. Dabei bezieht sich der Meteorologe auf erste Wetter-Prognosen für den Zeitraum um den vierten Advent.

Denn kalte Luftmassen aus Nordeuropa könnten viel Schnee und viel Kälte nach Deutschland schieben. Im Osten Deutschlands könnte es sogar zu schneesturmartigen Verhältnissen kommen, so Jung. Ausläufer des extremen Tiefs könnten sogar bis nach NRW reichen. Sollte die Prognose zutreffen droht uns nach dem dritten Advent Dauerfrost mit Temperaturen bis zu -5 Grad – und das möglicherweise sogar bis Heiligabend.

Wetter in NRW: Weiße Weihnacht in NRW

Sollte das Szenario eintreffen, könnte uns das Wetter in NRW endlich mal wieder mit einer weißen Weihnacht beglücken. Denn das Tief soll reichlich Schnee im Gepäck haben. Von mehr als elf Zentimetern Neuschnee rund um den vierten Advent ist die Rede. Nur westlich des Rheins werde unter dem Einfluss westlicher Strömungen wenig Schnee erwartet, so Dominik Jung bei „wetter.net“.

Wetter-Vorhersage: Das sind die Temperaturen der nächsten Tage in NRW:

Freitag: 1 bis 3 Grad, nachts Abkühlung bis -6 Grad

Samstag: -1 bis 2 Grad, nachts in hohen Lagen bis -6 Grad

Sonntag: -2 bis 2 Grad, nachts -2 bis -7 Grad

Die Kältewelle hat Folgen. Hatten Meteorologen vor Wochen noch einen ähnlich warmen Dezember wie die Vormonate erwartet, mussten sie nun ihre Prognose ändern. So gehen die Wetter-Experten aktuell davon aus, dass der Dezember bis zu 1 Grad kälter wird als der Durchschnitt der letzten 30 Jahre – und damit 3 Grad kälter als prognostiziert. Handschuhe, Mütze und Schal dürften in den nächsten Tagen also zur Dauerausrüstung werden.