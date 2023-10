Wetter in NRW: Orkan rast auf Europa zu – Expertin spricht Klartext! „Schaurig“

Was haben das Wetter in NRW und Halloween gemeinsam? Beides präsentiert sich in diesem Jahr ziemlich gruselig. Wer am Dienstagabend (31. Oktober) in NRW mit seinen Kindern um die Häuser ziehen oder mit aufwendiger Schminke auf eine Halloween-Party gehen will, sollte sich gut vorbereiten.

Denn insbesondere in der zweiten Tageshälfte soll es am Dienstag reichlich ungemütlich werden. Kathy Schrey spricht von „schaurig nassen“ Aussichten. Die Wetter-Expertin richtet ihren Blick aber noch auf ein heftiges Unwetter, das auf Europa zu rast und welche Auswirkungen das für uns hat.

Wetter in NRW: Es bleibt düster

Regen, Regen und nochmals Regen. Zwischendurch ein paar Schauer. Und dann wieder Regen. Die Wetter-Prognosen der nächsten Tage in NRW sind nichts für Feinschmecker. Während vornehmlich im Osten und Süden der Republik ab Mittwoch (1. November) immer mal wieder die Sonne durchkommt, müssen wir uns auf eine überwiegend trübe und graue Suppe einstellen.

An Halloween müssen wir uns nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) vereinzelt auf Gewitter einstellen. Immerhin bleiben die Temperaturen auf einem vergleichsweise milden Niveau, sodass wir die Winterjacke vorerst noch nicht aus dem Schrank holen müssen.

Wettervorhersage in NRW – das sind die Temperaturen der nächsten Tage:

Mittwoch: 12 bis 16 Grad, nachts Abkühlung auf 10 bis 5 Grad

Donnerstag: 11 bis 15 Grad, nachts 9 bis 6 Grad

Freitag: 10 bis 14 Grad, nachts 9 bis 4 Grad

Bringt der Orkan auch Sturm bei uns?

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag soll dann ein waschechter Orkan auf Europa treffen. Der schwere Sturm trifft zunächst die Britischen Inseln und dann Frankreich. Bis zuletzt war unklar, ob und mit welcher Kraft der Sturm aus südwestlicher Richtung auch in Deutschland zu spüren sein wird. Mittlerweile kann Kathy Schrey („wetter.net“) vorsichtige Entwarnung geben.

Demnach seien Ausläufer des Sturms auch noch in NRW spürbar. Doch die Wucht, mit der der Orkan vom Atlantik auf die Küste trifft, werde am Donnerstag bei uns nur marginal zu spüren sein. Auch der Deutsche Wetterdienst geht maximal von stürmischen Böen aus.