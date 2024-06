Wetter in NRW: Experte warnt vor gefährlichem Phänomen – „Macht Sorgen“

Endlich ist es so weit: Der Sommer ist da! Zumindest kurzzeitig… Am Montag (24. Juni) hat uns die Sonne ja schon beglückt. Doch das Wetter in NRW hält noch einige Überraschungen für uns bereit – und nicht nur gute.

Was die nächsten Tage auf uns zukommt und was dem Wetter-Experten ziemliche Sorgen bereitet, liest du hier.

Wetter in NRW: Das macht Sorgen!

Diese Woche ist er endlich da: der Sommer! Zum ersten Mal wird es mit Spitzenwerten von deutlich über 30 Grad so richtig hochsommerlich warm in ganz Deutschland, erzählt uns Dominik Jung, Wetter-Experte von wetter.net. Doch gleichzeitig hat er eine große Befürchtung: „Aber die Regensummen, die machen Sorgen.“ Diese werden vor allem in der zweiten Wochenhälfte erwartet und könnten nicht ohne werden. Jung gibt mit Blick auf die Wetterkarte zu bedenken, dass sich da etwas zusammenbraut „in Sachen Starkregen, Sturzflutgefahr und neuer Hochwassergefahr“. Zurzeit sieht es für die Landesmitte und den Süden am schlimmsten aus. Doch noch sei das nur ein grober Trend.

Erstmal können wir uns noch auf Dienstag (25. Juni) und Mittwoch (26. Juni) freuen. Denn das hochsommerliche Wetter in NRW hält ungefähr bis zur Mitte der Woche an. Doch dann droht Ungemach. Was auf die paar Tage herrlichstes Sommerwetter folgt, ist wirklich nicht schön. Immer mehr Schauer und Gewitter sind auf der Wetterkarte zu erkennen. Zunächst soll es eher den Süden als den Westen treffen, aber dieses Glück hält nicht lange an. Auch uns könnte es ordentlich erwischen. Denn spätestens ab Freitag (28. Juni) breiten sich die Schauer und Gewitter massiv aus. Sie bringen Starkregen und Unwetter-Gefahr auch in den gesamten Westen.

Es bleibt ein Auf und Ab

Und so sieht das Wetter in NRW im Detail für die nächsten Tage aus:

Dienstag (25. Juni): Sonne, um die 27 Grad

Sonne, um die 27 Grad Mittwoch (26. Juni): Sonne, um die 28 Grad

Sonne, um die 28 Grad Donnerstag (27. Juni): Sonne, vielleicht schon erste Schauer und Gewitter, schwül-warm um die 30 Grad

Sonne, vielleicht schon erste Schauer und Gewitter, schwül-warm um die 30 Grad Freitag (28. Juni): Unwetter und Starkregen im gesamten Westen, bis 25 Grad

Unwetter und Starkregen im gesamten Westen, bis 25 Grad Samstag (29. Juni): wechselhaft mit Sonne, Wolken und möglichen Schauern, bis 24 Grad

wechselhaft mit Sonne, Wolken und möglichen Schauern, bis 24 Grad Sonntag (30. Juni): wechselhaft mit Sonne, Wolken und möglichen Schauern, bis 23 Grad

Und auch der Juli beschert uns beim Wetter in NRW kein stabiles Sommerhoch. Nachdem die mittleren Temperaturen Anfang Juli noch auf 27/28 Grad ansteigen, soll es schon bald wieder auf Werte um die 20 Grad runtergehen. Jeden Tag Freibad, können wir wohl erstmal vergessen!

