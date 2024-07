NRW im Sommerloch – doch die Wetter-Wende steht kurz bevor! „Schrei wird groß werden“

Die Achterbahnfahrt beim Sommer 2024 nimmt kein Ende. Lässt sich endlich wieder die Sonne blicken, steuert das Wetter in NRW auch schon wieder die nächste Talfahrt an. Hat das bald mal ein Ende, dürften sich aktuell wohl viele fragen.

In dieser Woche blühte der Sommer im Westen wieder auf, doch so ganz dürften wir dem Braten noch nicht trauen. Und tatsächlich: Am Freitag (12. Juli) zieht schon wieder das nächste Tief über Deutschland hinweg und setzt auch NRW zu. Schwüles Wetter und Gewitter sind die Folge. Doch schon in der nächsten Woche lässt die nächste Wende grüßen – ist es vorerst die letzte?

Wetter in NRW bringt Hochsommer zurück

Beim Blick auf die Vorhersagen für die nächste Woche dürften sich viele jetzt verwundert die Augen reiben. 25 bis 31 Grad, heiterer Sonnenschein – ist der Hochsommer in NRW endlich angekommen? Wenn es nach Diplom-Meteorologe Dominik Jung vom Wetter-Kanal „wetter.net“ geht, ist diese Frage mit einem deutlichen „Ja“ zu beantworten.

Denn der Wochenstart (15. Juli) geht bereits angenehm sommerlich los – und das soll erst mal so bleiben. Am Donnerstag (18. Juli) erreicht das Wetter in NRW sogar Hochsommer-Niveau von bis zu 31 Grad, da dürften alle Träume von Sonnenanbetern endlich erfüllt werden. Doch ist das gute Wetter von Dauer?

Kein Sommer-Absturz in Sicht – bis HIER

Darf man den aktuellen Wetter-Prognosen trauen, so soll bis zum 26. Juli kein Hochsommer-Absturz mehr kommen. Die Regenjacke und den Regenschirm können wir also erst mal getrost zuhause lassen.

Schon im August könnte uns dann allerdings der nächste Temperatursturz drohen. Da soll’s laut Jung schon wieder „frisch“ werden. „Da wird der Schrei groß werden“, ist sich der Experte schon jetzt sicher. Aber ob sich die üble Prognose wirklich bewahrheiten wird, das wird sich im Laufe des Monats noch zeigen.