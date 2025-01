Wetter in NRW: Experte macht klare Ansage – auf Schnee-Walze folgt „Gammel-Wetter“

Nervenaufreibende Tage hat uns das Wetter in NRW beschert. Spaß hatten wohl nur die Kinder, die in der weißen Pracht toben oder rodeln konnten. Doch für Autofahrer war die Schnee-Walze eine Geduldsprobe. Besonders heftige ging es auf den Autobahnen A45 und A46 zu, wo Lastwagen die Fahrbahnen blockierten und alle anderen Verkehrsteilnehmer stundenlang bei frostigen Temperaturen im Stau ausharren mussten (>>> hier mehr dazu).

Doch wie geht es nun weiter mit dem Wetter in NRW? Bleibt der Schnee beziehungsweise gibt es nach dem Tauwetter Nachschub? Oder klopft bereits der Frühling an? Diplom-Meteorologe Dominik Jung vom Portal „wetter.net“ macht eine klare Ansage.

Wetter in NRW: Kein Schnee mehr in Sicht

„Die nächsten fünf bis sieben Tage werden in Sachen Wetter-Entwicklung ziemlich langweilig werden, vor allem für Winterfreunde“, stellt Jung klar. Am Samstag (11. Januar) sei im Osten Deutschlands vielleicht noch etwas Schnee zu erwarten, danach sei weder Regen noch Schnee in Sicht. Letzteres gilt auch für den Rest der Republik. Jung: „Wir bekommen eine langweilige Hochdruck-Wetterlage.“

Konkret bedeutet das für das Wetter in NRW: Die Temperaturen steigen in den nächsten Tagen immer höher, regional zum Teil auf fünf, sechs oder sieben Grad. Aber, so Jung, das Wochenende fällt erst mal noch ziemlich kalt aus, vor allem die Nächte. So betragen die Frühtemperaturen am Sonntag in NRW minus 2 bis minus 7 Grad. „Aber auch diese eisigen Nachtwerte werden sich abschwächen im Lauf der nächsten Tage“, prognostiziert Dominik Jung.

Temperaturen klettern nach oben

Der Meteorologe holt in seinem aktuellen Wetter-Video etwas weiter aus. Kurzfristig habe es mal so ausgesehen, als würde dieser Januar kälter als im Durchschnitt. Doch das waren nur die eisigen Werte der vergangenen Tage, die die Prognosen nach unten gezogen haben. Jetzt, so Jung, sieht es schon wieder so aus, als würde der Januar 1,5 bis 2 Grad wärmer als der langjährige Durchschnitt. Nachdem 2024 das wärmste Jahr seit Beginn der Wetter-Aufzeichnungen vor mehr als 140 Jahren war, setzt sich dieser Trend offenbar 2025 schon von Anfang an fort.

Am Beispiel Dortmund blickt Dominik Jung (wetter.net) auf das Wetter in NRW: Das Tief Charlie ist abgezogen, das Hoch Beate bringt ruhiges Wetter. Bis zu 7 Grad plus sind in den nächsten Tagen zu erwarten. „Dazu richtiges Gammel-Wetter“, meint Jung. Was er damit meint? „Es passiert einfach gar nix. Teilweise Hochnebel, teilweise Sonnenschein und Dunst.“ Das war’s.

Die Aussichten für das Wetter in NRW an den kommenden Tagen:

Samstag: Sonne und Wolken, 1 Grad

Sonntag: Sonne und stärkere Bevölkerung, 1 Grad

Montag: Sonne und stärkere Bevölkerung, 1 Grad

Dienstag: Sonne und stärkere Bevölkerung, Hochnebel, 2 Grad

Mittwoch: Sonne und stärkere Bevölkerung, viel Hochnebel, 2 Grad

Donnerstag: Sonne und Wolken, 3 Grad

Freitag: Sonne und stärkere Bevölkerung, 3 Grad

Samstag: bewölkt, 4 Grad

Wie man sieht: Es tut sich fast nichts. Oder wie Dominik Jung es formuliert: „Richtiges Gammel-Wetter.“