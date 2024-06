Wetter in NRW: Spektakuläres Phänomen am Himmel – es kommt mit voller Wucht

Mit Blick auf den Kalender wünschen sich die Menschen in NRW vor allem eine Sache am Himmel: Sommer-Sonne und einen strahlend blauen Himmel. Doch so richtig Einzug gehalten hat die warme Jahreszeit im Westen noch nicht.

+++ Wetter in NRW: Nächster Hammer! Das gibt es doch nicht +++

Stattdessen zeigt sich das Wetter eher von seiner ungemütlichen Seite. Einzelne Schauer, viele Wolken, maximal unterbrochen von ein paar angenehmen Sonnenstunden – das Wetter in NRW versprüht während der Fußball-EM im eigenen Land noch nicht allzu viel Sommer-Feeling. Und schon bald trifft uns ein Himmelsphänomen mit voller Wucht, das wieder für einigen Ärger sorgen könnte.

Wetter in NRW: Sahara-Staub kommt wieder

„Sie ist wieder da“, mahnt Diplom-Meteorologe Dominik Jung von „wetter.net“. „Die große Wolke nähert sich Deutschland in den kommenden Tagen.“ Was der Experte damit meint? „Es ist wieder Sahara-Staub-Zeit!“

Autofahrer beginnen schon zu zittern und parken ihre Wagen sofort in der Garage, um den Lack vor den aggressiven Sandkörnern zu schützen. Der Wüstenstaub zieht aus südlicher Richtung nach Deutschland – und schon am Donnerstag (20. Juni) soll NRW das Ganze mit voller Wucht abbekommen.

Weitere Nachrichten, die dich interessieren könnten:

Das ganze Bundesland wird überdeckt mit dem milchig-rötlichen Staub des Sahara-Sandes – wer am Donnerstagabend nach oben blickt, wird das Schauspiel wohl kaum übersehen.

Es folgt direkt das nächste Wetter-Phänomen

Doch schon am Freitag (21. Juni) könnte das Theater ein Ende haben – und durch ein neues ersetzt werden. Von Westen strömen nämlich neue, kühlere Luftmassen inklusive Regenfälle heran. Und diese Niederschläge waschen den Sahara-Staub wieder aus der Luft – „Wir reden dann auch vom Blutregen“, erklärt Wetter-Experte Jung.

Sein Fazit: „Und dann ist auch spätestens am Samstag wieder Waschtag angesagt bei den vielen Autos in Deutschland.“