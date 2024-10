Wetter in NRW: Experte warnt vor heftiger Entwicklung – „Schon ’ne Hausnummer“

Nachdem das Oktober-Wetter in NRW eher ungemütlich startete, konnten wir in den letzten Tagen ab und zu etwas Sonne genießen. Trotz kühlerer Temperaturen lud das Oktober-Wetter in NRW zu Spaziergängen oder Ausflügen in die Natur ein.

Doch schon bald wird sich der goldene Oktober erst einmal verabschieden. Wetter-Experte Dominik Jung prophezeit stürmische Aussichten.

Wetter in NRW bringt Ex-Hurrikan

Wie „Wetter.net“-Experte Jung am Samstag (5. Oktober) erklärt, treffen uns hierzulande in NRW ab kommenden Donnerstag (10. Oktober) die Ausläufe des ehemaligen Hurrikans „Kirk“, der aktuell noch über dem Atlantik wütet. Dieser wird uns „im Westen und Südwesten voll treffen“ und richtig viel Wind und Regen bis hin zu Gewittern bringen.

Auch wenn der Hurrikan an sich nicht mehr besonders schnell und stark ist, haben es die Spitzen in sich, wie Dominik Jung auf Youtube erklärt. Normalerweise ist es übrigens nicht üblich, dass derartige Hurrikane den Weg bis nach Europa finden – so weit östlich wie „Kirk“ sei ein solcher noch nie gewesen, so der Wetter-Experte.

+++ Wetter in NRW: Experte fällt Kinnlade runter! „Uns steht brisante Lage ins Haus“ +++

Wetter in NRW bringt Hochwasser-Gefahr!

Bevor das Wetter in NRW zum Ende der kommenden Woche die dramatischen Ausmaße annimmt, beschert es uns am Montag (7. Oktober) und Dienstag (8. Oktober) erst einmal noch warme Temperaturen bis zu 18 und 19 Grad.

Mehr aktuelle News:

Danach folgt aber die endgültige Wende. Mit viel Regen ab Donnerstag, vor allem westlich des Rheins, gibt es zum Freitag (11. Oktober) eine deutliche Hochwasser-Gefahr. Wie heftig sowohl der Regen als auch die Stürme genau werden, werden erst die Wetter-Modelle der nächsten Tage zeigen können.

„Da gibt’s einzelne Wettermodelle mit 70 bis 90 km pro Stunde, andere mit 100 bis 120 und das wohlgemerkt in tiefen Lagen“, erklärt Experte Dominik Jung. Eins ist für ihn aber klar: „120 volle Orkanstärke, das wäre schon eine Hausnummer, dazu richtig viel Regen, Überflutungsgefahr.“