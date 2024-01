Wetter in NRW: Was ein Wahnsinn! Nach „unwetterartigen Neuschneemengen“ im Ruhrgebiet folgt ein echter Knaller

Mal ist es sehr mild, mal eisig kalt. Mal ist die Vorhersage ziemlich präzise, dann gibt es große Ausreißer. Das Wetter in NRW macht in diesen Tagen, was es möchte. Und ein weiterer Umschwung bahnt sich schon in Kürze an.

Laut den neuesten Wettermodellen können schon in den kommenden Tagen Schneefälle erwartet werden. Vor allem rund um Köln könnte es schon bald noch einmal ziemlich winterlich werden. Doch danach steht schon der nächste Wetterumschwung in NRW im Raum.

Wetter in NRW: Schneefälle durchaus realistisch

Die eisige Kälte hat Deutschland in den vergangenen Tagen ordentlich geschockt. Teilweise gingen die Temperaturen auf Werte im zweistelligen Minusbereich runter. Wie das europäische Wettermodell nun vorhersagt, wird es in den kommenden Tagen wieder etwas angenehmer – im Minusbereich sollen die Temperaturen dennoch bleiben.

Dazu könnte es in verschiedenen Teilen Deutschlands, unter anderem in NRW, so Schneefall kommen. „Entlang der Luftmassengrenze kommt zu teils unwetterartigen und länger andauernden Starkschneefall. Nach den aktuellen Berechnungen verläuft die Linie des Starkschneefalls in einem Bereich von Köln/Essen – Berlin /Dresden“, so die Wetterprognose.

Doch lange andauern wird das Schneetreiben wohl nicht. Schon Anfang nächster Woche wird von Schnee wohl keine Spur mehr sein. Denn dann würden nicht nur die Niederschläge zurückgehen, sondern auch die Temperaturen deutlich ansteigen.

Steht der Frühlingsanfang kurz bevor?

Während die Temperaturen ab nächster Woche wieder stetig ansteigen könnten, soll es bis zum Ende des Monats schon fast frühlingshaft werden. Während im Norden Temperaturen von bis zu zehn Grad erwartet werden können, soll das Wetter in NRW einen echten Hammer vorbereiten: Örtlich kann es bis zwischen 14 und 16 Grad warm werden.

Es scheint also richtig mild zu werden. Ob die Prognose dann letztlich auch so eintritt und der Frühling tatsächlich kurz vor der Tür steht, bleibt abzuwarten. Doch die neuesten Vorhersagen geben denjenigen, die sich nach etwas mehr Wärme sehen, durchaus Anlass zur Hoffnung.