Wetter in NRW: Experte muss bei diesem Phänomen auf den Tisch hauen – „Völlig übertrieben!“

Das Wetter in NRW hält die Menschen ziemlich auf Trab. Der Frühling hat endlich Einzug gehalten, die ersten Spaziergänge unter blauem Himmel wurden bereits unternommen und auf den Marktplätzen der Städte ließ sich so mancher die Sonne ins Gesicht scheinen.

Die Lust auf den Frühling ist endgültig geweckt! Doch Diplom-Meteorologe Dominik Jung hat dazu eine klare Meinung.

Wetter in NRW: „Völlig übertrieben“

Die ersten warmen Sonnentage sind bereits vorüber. Doch in den Nächten bleibt es eisig kalt. Bodenfrost und Temperaturen im niedrigen einstelligen Bereich lassen den einen oder anderen fragen, wo denn der Frühling geblieben ist. Während die ersten schon meckern, dass es doch viel zu kalt für den Frühling sei, holt der Wetterexperte sie auf den Boden der Tatsachen zurück: „Ne, es ist nicht zu kalt. […] Kalte Luft und Bodenfrost sind im März völlig normal“, stellt er klar.

Während in vielen Medien bereits von „Winterwetter“ die Rede ist, hält Jung diese Aussagen für übertrieben. Viele Menschen erwarten Anfang März offenbar schon Temperaturen um die 20 Grad, doch der Experte stellt klar: „Natürlich sind diese Wünsche völlig übertrieben.“

Wetterentwicklung typisch für den März

Nachdem zeitweise prognostiziert wurde, dass das Wetter in NRW noch einmal einen richtigen Wintereinbruch erleben könnte und es teilweise sogar Minusgrade geben könnte, ist nun klar: Diese Spekulationen waren wohl doch etwas übertrieben. In der kommenden dritten Märzwoche wird nicht viel passieren, kündigt der Wetterexperte an. Zwar können sich gebietsweise Wolken am Himmel zeigen, aber in den nächsten Tagen kommen milde Luftmassen aus Südwesteuropa zu uns nach Deutschland. Mal Sonne, mal Wolken – die nächsten Tage bieten bei 10 bis 16 Grad wohl ideale Bedingungen für Spaziergänge und erste Gartenarbeiten. Hin und wieder kann es in einigen Gebieten zum Wochenanfang auch zu vereinzelten Schauern kommen.

Dass es im März immer mal Bodenfrost und Luftfrost gibt, ist für den März völlig normal. Wer da schon auf konstante 20 Grad und Sonnenschein hofft, der muss sich wohl noch so einige Wochen gedulden.