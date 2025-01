Wetter in NRW „komplett gekippt“ – Experte kann es selbst kaum fassen

Bei dieser Entwicklung des NRW-Wetters ist selbst Diplom-Meteorologe Dominik Jung überrascht. Eigentlich sollte der Januar tendenziell kälter ausfallen, jedoch ist der Januar plötzlich „komplett gekippt“ und die Temperaturen sind deutlich wärmer ausgefallen als ursprünglich erwartet.

Jetzt droht jedoch eine erneute Kältewelle aus dem Osten. Ob diese aber tatsächlich den Westen erreichen wird, ist bisher unklar. Bisher kommt die Kältewelle nur „schleppend voran“, und auch die verschiedenen Wettermodelle sind sich noch uneinig. Wi wird das Wetter in NRW in den kommenden Tagen?

Wetter in NRW wird im Februar ruhiger

Am Mittwoch (29. Januar) ist von diesen kalten Luftmassen noch nichts zu spüren. Mit 7 Grad fällt das Wetter in NRW für diesen Monat weiterhin ungewöhnlich mild aus. Am Donnerstag (30. Januar) bleibt es mit 7 Grad weiterhin mild, jedoch kann man sich nicht über schönes Wetter freuen. Stattdessen kündigt Jung an, dass die Sonne sich nur selten blicken lässt und man mit dichten Wolken und Regen rechnen muss.

Auch am Freitag (31. Januar) versteckt sich die Sonne hinter dichten Wolken, bei Temperaturen von 6 Grad. Es kann im Laufe des Tages vereinzelt regnen und gelegentlich sogar etwas windiger werden. Das Wetter in NRW beruhigt sich jedoch langsam wieder, mit dem Beginn des neuen Monats.

Am Samstag (1. Februar) bleiben die Temperaturen zwar weiterhin bei 6 Grad, aber man kann sich endlich wieder über Sonnenschein und trockenes Wetter in NRW freuen. Auch am Sonntag (2. Februar) wird „das Wetter ruhiger“, wie Jung berichtet. Laut seiner Prognose kann man „mit trockenem Hochdruckwetter“ bei Temperaturen von 5 Grad rechnen.

Wettermodelle sind sich uneinig

Montag (3. Februar) fallen die Temperaturen dann auf 3 Grad und trotz des gelegentlichen Sonnenscheins warnt Jung auch vor Dunst. Das kalte Wetter soll auch am Dienstag (4. Februar) bestehen bleiben. Trotz des plötzlichen Temperatursturzes kann man sich über trockenes und ruhiges Wetter in NRW freuen.

Ob im Februar die Temperaturen beim NRW-Wetter weiter fallen werden, ist bisher unklar. Die verschiedenen Wettermodelle sind sich bisher noch sehr uneinig. Laut dem Wettermodell von „NOAA“ soll es jedoch nur ein „Streifschuss“ werden und die Temperaturen sinken nur kurzweilig und steigen dann wieder an.