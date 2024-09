Wetter in NRW: Ist HIER Schluss mit lustig? „Krasser Temperatursturz“

Das Wetter dreht nicht nur in NRW dieser Tage noch mal richtig auf. Nach dem kurzzeitigen Kälte-Einbruch scheint der Sommer wieder zurück. Doch müssen wir ihn schon bald endgültig gehen lassen?

Diplom-Meteorologe Dominik Jung vom Kanal „wetter.net“ hat sich die Wettermodelle für die nächste Zeit ganz genau angeschaut. Und die halten beim Wetter in NRW in nächster Zeit eine große Überraschung bereit.

Wetter in NRW: Altweiber-Sommer bald vorbei?

Altweiber-Sommer – so nennt sich das Wetter-Phänomen, dass uns gerade in NRW noch mal angenehm warme Temperaturen beschert. Bis zu 24 Grad sind ab Mittwoch (18. September) drin. Und so schnell werden die sommerlichen Temperaturen auch erst mal nicht verschwinden, wie Jung weiß.

„Ein krasser Temperatursturz ist erst mal nicht in Sicht“, so der Experte. Nach dem Wochenende (21. & 22. September) müssen wir aber der Voraussicht nach einen kleinen Temperaturumschwung hinnehmen. Von 24 Grad geht es dann auf knapp unter 20 Grad runter.

„Immer noch ein Fragezeichen dahinter“

In der nächsten Woche (ab 23. September) scheint sich dann allmählich der Herbst reindrücken zu wollen. Aber ob die Temperaturen dann noch weiter runtergehen und uns etwa wieder Regenwetter in NRW bevorsteht, da sei „immer noch ein Fragezeichen dahinter“.

Ein richtiger Herbst-Umschwung mit Schietwetter sei aber erst mal nicht in Sicht. Bis zum 24. September können wir wohl erst mal auf den Regenschirm und die Regenjacke verzichten. Und auch im Oktober könnte der goldene Herbst Einzug bei uns in NRW halten. Bleibt abzuwarten, ob Dominik Jung damit recht behalten wird. Mehr zur aktuellen Wetter-Lage in NRW und anderen Teilen Deutschlands erfährst du in seinem aktuellen Video bei Youtube >>>.