Wetter in NRW: Experte verspricht „März-Knaller“ – es kommt Schlag auf Schlag

Was für ein Rauf und Runter! In den vergangenen Wochen ging es beim Wetter in NRW immer wieder auf und ab. Erst war es bitterkalt, dann herrschten plötzlich 20 Grad und jetzt ist es wieder frostig gewesen. Doch das hat nun ein Ende.

Der Meteorloge Dominik Jung von „wetter.net“ sagt nun einen wahren „März-Knaller“ voraus. Es kommt kaum Ruhe ins NRW-Wetter rein.

Wetter in NRW mit „März-Knaller“ – über 20 Grad

Die neue Märzwoche beginnt wieder freundlich mit viel Sonnenschein, doch noch verhaltenen Temperaturen. Doch das ändert sich schon sehr bald, verspricht Jung. Bereits am Dienstag (18. März) geht es rauf auf zwölf Grad und von dahin ist kein Halten mehr. Am Mittwoch 16, am Donnerstag 20 und am Freitag könnten sogar sage und schreibe 22 Grad drin sein.

Auch interessant: Wetter in NRW: Erneute Wende! War es das endgültig?

Das dürfte der bisher wärmste Tag des Jahres werden, prophezeit der Meteorologe und spricht bereits von einem möglichen Sommertag. Und das alles nur dank Hoch „Konstantina“. Das erhöht nicht nur langsam die Temperaturen, sondern beschert uns in den kommenden Tagen auch noch unglaublich viele Sonnenstunden.

Wetter in NRW: Nächster Absturz in Aussicht

Bis Freitag (21. März) seien zwischen 60 und 70 Sonnenstunden drin. Im Sonnenlicht fühlen sich die schon ungewöhnlich milden Temperaturen dann noch wärmer an. Ein sonniger Monat steht dem Westen bevor. „Wir kratzen sogar an der 25-Grad-Marke“, sieht Jung noch höhere Temperaturen kommen.

Das sind die Temperaturen der nächsten Tage laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD):

Dienstag: 9-13 Grad (5-8 in höheren Lagen), nachts -3 bis 2 Grad (-5 in Tallagen im Bergland)

Mittwoch: 14-17 Grad (12 im höheren Bergland), nachts 1 bis 6 Grad (-1)

Donnerstag: 16-19 Grad (14), nachts 4 bis 7 Grad (1)

Allerdings könnte dann am Wochenende eine kleine Delle kommen. Dann könnten wir wieder unter die 20-Grad-Marke rutschen und der Regen könnten zurückkommen. Doch ist das noch nicht alles. Am Dienstag (25. März) schleicht sich bereits ein möglicher Wetter-Sturz in die Karten. Von einem Abfall auf zehn Grad ist die Rede. Das wäre eine „deutliche Abkühlung“.

Mehr News:

Ob die allerdings auch so extrem ausfällt und sich die Temperaturen wirklich erneut halbieren, bleibt abzuwarten. Insgesamt sieht es nach den nun ungewöhnlich warmen Tagen so aus, als könnten sich die Temperaturen zum Monatswechsel wieder auf zwölf bis 14 Grad einspielen. Viel Sonne, wenig Niederschlag – das wäre doch der perfekte Frühlingsanfang, den der „wetter.net“-Moderator da prognostiziert. Ihm nach sei kein richtiger Winter-Einbruch mehr zu erwarten.