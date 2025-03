Wetter in NRW: Experte rudert zurück – „Komplett gekippt“

Der nächste Hauptlauf für das Wetter in NRW bis Mittwoch (2. April) ist da. Und jetzt macht das GFS-Modell einen komplett U-Turn. Zuletzt war noch von einem Wintereinbruch die Rede, doch jetzt sieht es ganz anders aus.

Wetter-Experte Dominik Jung kann da nur noch von „Comedy“ sprechen, so stark wie die Prognose für NRW gekippt ist. Denn jetzt berechnet das GFS-Modell wieder extreme Höchstwerte. Was da auf uns zukommt?

Wetter in NRW: „Komplett gekippt“

Schon zuletzt sprach der Meteorologe von einer „Wintermöhre“ (>>hier mehr). Er glaubte nicht an den Wintereinbruch, den das GFS-Modell da vorhersagte. Und nun ist die Prognose auch „komplett gekippt“. Statt Kälte und Schnee zeigt nun auch dieses Modell – wie auch das europäische und die Ensembles – erneut höhere Temperaturen an.

Am kommenden Mittwoch könnten die wieder die 20-Grad-Marke sprengen. Lokal wären bis zu 22 Grad möglich, vielleicht sogar 24 Grad. Und alles dank Hoch „Manuela“. Das beschert uns bereits am Donnerstag (27. März) und Freitag wieder einige schöne Sonnenstunden und auch die Temperaturen klettern rauf.

Wetter in NRW startet im April wieder durch

Auch das Ende des Monats wird sonnig und warm. Von den anfänglichen 15 Grad am Mittwoch mausern sich die Temperaturen am Donnerstag bereits auf 18 Grad und Freitag auf 20 Grad. Am Wochenende wird es dann mit 12 bis 13 Grad wieder etwas kühler und wechselhafter. Womöglich könnten ein paar Regentropfen fallen.

Am Montag geht es dann gleich wieder auf von vorne los mit 15 Grad. Doch im Verlauf der Woche erwarten uns 19 bis 23 Grad und dazu ein Sonne-Wolken-Mix. Das Deutsche Wettermodell ist zwar etwas verhaltener und zeigt maximal 17 Grad im Westen an in der ersten Aprilwoche, doch der Trend ist klar: Es wird wieder wärmer.

Das zeigt auch die Ensembleprognose für Köln bis zum 11. April 2025, ebenso „verschwindend geringe“ Niederschlagssignale, wie Dominik Jung von „wetter.net“ erwähnt. Hier könnten bis zum 2. April maximal sieben Liter runterkommen. Und auch der gesamte April dürfte vom Mittel um 0,5 bis ein Grad nach oben abweichen. Der Monat könnte zudem trockener ausfallen, als zuletzt gedacht.