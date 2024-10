Wetter in NRW: Rund um Florida-Hurrikan – brisante Wetterlage auch in Deutschland

Einwohner werden evakuiert, die Angst ist groß: Der Hurrikan „Milton“ soll in den kommenden Stunden auf Florida treffen und Experten warnen vor einem historischen Sturm, der große Teile verwüsten kann. Das Wetter in NRW ist längst nicht so dramatisch, doch auch hier wird man sich warm anziehen müssen.

Der Sommer war in den vergangenen Tagen in seinen allerletzten Zügen, der Herbst steht unmittelbar bevor. Damit könnte das Wetter in NRW nun direkt richtig ungemütlich werden, wie Experte Dominik Jung erklärte.

Wetter in NRW: Experte warnt vor Orkanböen

Massenweise Regen und enorme Windböen mit teils großen Geschwindigkeit drohen Deutschland und NRW in den kommenden Tagen. Noch am vergangenen Wochenende konnte Sonnenschein und sehr milde Temperaturen genießen. Anfang Oktober fühlte sich an wie Mitte Juni. Doch damit ist jetzt wohl Schluss.

Der Westen von Deutschland soll laut Jung vor allem großen Wassermassen ausgesetzt werden. Teilweise kann es zu großen Überschwemmungen kommen. Richtung Süden des Landes wird dann wohl auch noch eine Menge Wind hinzukommen.

Wetter in NRW: Experte schlägt Alarm – Ex-Hurrikan wird „für Trubel sorgen"

Im Schwarzwald sollen Orkanböen mit Geschwindigkeiten von bis zu 150 Kilometern pro Stunde herrschen können. Zwar soll es in NRW nicht ganz so wild werden, stürmisch wird es jedoch auch in Köln, Düsseldorf, Dortmund, Münster und Co.

Zum Wochenende wird es wieder ruhiger

Vor allem am Donnerstag (10. Oktober) und am Freitag (11. Oktober) kann man die Schals und Mützen also endgültig wieder rausholen. Am Wochenende sollen die Temperaturen wieder etwas ansteigen, während Sturm und Regen abnehmen sollen. Das Wetter in NRW wird in den kommenden Tagen also ein Auf und Ab.

Der Herbst zeigt also schon in seinen ersten Wochen, was er alles zu bieten hat: Von strahlendem Sonnenschein und sommerlichen Temperaturen zu enormen Regenfällen und Sturmböen ist alles dabei.