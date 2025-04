Wetter in NRW: Jetzt wird es richtig bitter – „Ist kaum zu glauben“

Ach du dickes Ei! Da kommt beim Wetter in NRW aber ordentlich etwas auf uns zu. Frühlings-Freunde müssen jetzt verdammt stark sein. Vor allem an Ostern könnte es so richtig bitter werden.

Aktuell verwöhnt uns das Wetter in NRW mit reichlich Sonnenstrahlen. Die Jacke kann zwar noch nicht weit hinten im Kleiderschrank verstaut werden, aber wir haben auch erst April – und der macht bekanntlich, was er will.

Wetter in NRW: Jetzt droht der große Regeneinbruch!

„Es ist kaum zu glauben, aber wahr. Das Europäische Wettermodell will weiter die große Schütte bei uns in Deutschland“, prophezeit Diplom-Meteorologe Dominik Jung in seiner Vorhersage auf dem Youtube-Kanal von „wetter.net“. Doch was bedeutet das jetzt konkret für uns?

+++Flughafen Düsseldorf: Mutter auf dem Weg zum Flieger gestoppt – der Grund ist dramatisch+++

Die bittere Wahrheit: Es könnte ordentlich nass werden in der nächsten Zeit! Die Regensummen bis Mittwoch nach dem Osterfest haben es in sich. Von 80 bis 120 Liter pro Quadratmeter sind da die Rede. Das Osterfest droht also ins Wasser zu fallen!

Mehr Nachrichten aus deiner Region: Tierheim in NRW vermittelt Katze – wenige Monate später erreicht Mitarbeiter erschütternde Todes-Nachricht

„Das krasse Gegenteil von dem, was wir aktuell haben. Die große Trockenheit würde quasi weggeschwemmt werden“, betont Jung. Immerhin: Sicher sei das alles noch lange nicht. „Da sag ich mal: Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht, ob das am Ende wirklich so hohe Regensummen werden.“

Wetter in NRW: Es besteht auch noch Hoffnung für das Osterfest

Ein anderes Wettermodell hingegen sagt deutlich weniger Regen voraus. „Deswegen ist es unsicher“, betont der Wetter-Experte noch einmal ausdrücklich. Es könnte auch vereinzelt zu Gewittern kommen. Eine typische Sommer-Wetterlage sei laut Jung in der Zeit rund um Ostern möglich.

Mehr Themen und Nachrichten haben wir hier für dich zusammengefasst:

Immerhin: In den nächsten drei bis vier Tagen bleiben die Temperaturen mild. Frühlings-Freunde sollten das angenehme Wetter aktuell also gut ausnutzen – wer weiß, was zu Ostern tatsächlich auf uns zukommen wird.