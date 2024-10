Wetter in NRW: Jetzt kommt es richtig dicke – „Wärmeblase“

Der Sommer ist längst Geschichte, jetzt steht der Herbst vor der Tür! Die Jacken, Mützen und Stiefel können wieder hervorgekramt werden, frieren will schließlich niemand. Doch kommt jetzt nochmal alles anders beim Wetter in NRW? Plötzlich spricht Diplom-Meteorologe Dominik Jung von einer „Wärmeblase“.

Sonnenanbeter mussten vor einigen Wochen das Ende des Sommers beim Wetter in NRW verkraften. Vorbei ist es mit Sonnenschein und warmen Temperaturen – hallo kalte Temperaturen und frische Böen! Einen kleinen Hoffnungsschimmer gibt es aber dennoch für alle, die den Sommer schon jetzt schmerzlich vermissen.

Wetter in NRW: Hoch „Werner“ bringt uns leichtes Sommer-Feeling

Plötzlich steigen die Temperaturen wieder auf bis zu über 20 Grad an, wie Jung in einem Video auf dem Youtube-Kanal von „wetter.net“ erklärt. Am Mittwoch (16. Oktober) erreicht das Thermometer teilweise Werte von bis zu 20 Grad, einen Tag später sind am Alpenrand sogar 24 bis 25 Grad drin – also quasi ein Sommertag!

Und es gibt weitere gute Nachrichten: Es ist davon auszugehen, dass Richtung Westen kaum noch Regen fällt. Hoch „Werner“ bringt uns Sonnenschein und warme Luftmassen! Und die für Mitte Oktober verhältnismäßig milden Temperaturen halten auch am Donnerstag an. Der Freitag wird „zeitweise golden“, weiß der Wetter-Experte.

Wetter in NRW: So wird es am Wochenende

„Da ist sie: Die Wärmeblase. Sie hat sich durchgesetzt“, betont Jung. Kleiner Wermutstropfen: Für das Wochenende sagt Jung stellenweise Hochneben und Dunst voraus, mild soll es aber auch Samstag und Sonntag bleiben – was für Wetter-Aussichten mitten im Oktober!