Lotto in NRW: Spieler hat spontane Eingabe – doch ein Fehler macht alles zunichte

Ein Lotto-Spieler aus NRW hatte bei der Ziehung am 7. Juni einen unglaublichen Lauf. Doch ein kleines Detail verhinderte den ganz großen Triumph. Was genau geschah und wie hoch der Gewinn trotzdem ausfiel, das erfährst du im Folgenden.

Ein zweiter Glückspilz sorgte bei Lotto in NRW ebenfalls für Aufsehen. Mit minimalem Einsatz erreichte er einen Gewinn in Millionenhöhe. Neben ihm durfte sich auch ein dritter Spieler über einen fünfstelligen Betrag freuen.

Millionengewinn bei Lotto in NRW

Mit nur einer Tippreihe für 1,70 Euro erzielte ein Spieler aus dem Kreis Borken im Münsterland über 1,1 Millionen Euro. Er hatte seinen Spielschein am Tag der Ziehung online bei WestLotto abgegeben. Sein Gewinn stammt aus der zweiten Gewinnklasse von LOTTO 6aus49.

Die gezogenen Zahlen 13, 17, 23, 25, 40 und 46 brachten das große Glück. Doch für den Jackpot fehlte die Superzahl (9), die den Gewinn nochmals enorm gesteigert hätte. Dennoch hat sich der Einsatz mehr als gelohnt.

Jackpot-Gewinn blieb bei Lotto in NRW aus

Der Lotto-Spieler verpasste durch die fehlende Superzahl den Hauptgewinn. Statt ihm gewann ein anderer Tipper den Jackpot von über 7,6 Millionen Euro. Auch ein zweiter Spieler ohne richtige Superzahl musste sich mit der zweiten Gewinnklasse begnügen.

Trotzdem ist der Millionengewinn ein seltener und enormer Glücksmoment. Lotto in NRW bringt nur wenigen Spielern einen solch hohen Betrag ein. Der Tipper aus dem Münsterland kann sich über ein fantastisches Pfingstgeschenk freuen.

Weitere Gewinne bei Lotto und KENO

Nicht nur LOTTO 6aus49 brachte am Wochenende Grund zur Freude. Auch bei KENO gab es einen Hochgewinner: Ein weiterer Internet-Tipper knüpfte am Freitag, 6. Juni, an das Glück an. Sein Einsatz führte zu einem Gewinn in Höhe von 100.000 Euro – ein großer Erfolg für den Glückspilz!

>> Anmerkung der Redaktion <<

Glücksspiel kann süchtig machen. Wenn das Spielverhalten außer Kontrolle gerät und zur Ersatzhandlung für andere persönliche Probleme wird, kann sich daraus ein krankhaftes Verhalten bis hin zur Spielsucht entwickeln. Es geht dann nicht mehr nur um ein spontanes Freizeitvergnügen, sondern das Spiel nimmt dann plötzlich bedenkliche Funktionen an: das Vermeiden von Angst, Panik, Depression und anderen negativen Gefühlen oder das Ausweichen vor Problemen.

Wer denkt, dass er an Spielsucht erkrankt ist oder jemanden kennt, bei dem man dies annehmen muss, kann sich Hilfe holen. Dafür gibt es die kostenlose und anonyme Hotline 0800/1372700. Weitere Infos auf bzga.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.