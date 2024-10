Weihnachtsmarkt in NRW mit Paukenschlag! Besucher schauen in die Röhre

Keine Ruhe um die Kölner Weihnachtsmarkt-Saison! Auch wenn vielen Menschen im Oktober noch mehr nach einer Pumpkin Spice Latte als nach Lebkuchen ist, beginnt für die Märkte in NRW jetzt die heiße Phase. Die ersten Infos zu den Glühwein-Preisen werden gedroppt und es gibt schöne wie traurige Nachrichten zu verkünden.

Gerade erst wurde die Rückkehr vom Sülzer Weihnachtsdorf angekündigt, da steht an anderer Stelle schon wieder eine bittere Wahrheit fest. Ein einst beliebter Weihnachtsmarkt in Köln wird auch in diesem Jahr wieder nicht stattfinden können.

Weihnachtsmarkt in NRW: Nächste Absage

Es ist bereist das dritte Mal hintereinander, dass der queere Weihnachtmarkt „Heavenue“ ausfällt. Zuletzt hatte der bei der LGBTQ-Community so gehypte Markt 2021 stattgefunden. Danach war die Fläche am Rudolfplatz anderweitig vermietet worden. Ob das auch diesmal für den erneuten Ausfall sorgt?

Das verraten die Veranstalter nicht. Doch geben sie bereits eine Aussicht, dass es nicht beim dritten Mal bleiben könnte. „Die Wolken über unserem magischen Weihnachtsmarkt haben sich dichter zusammengezogen“, schreiben die Veranstalter auf ihren Social Media Seiten, „und es bleibt uns nichts anderes übrig, als eine Pause auf unbestimmte Zeit einzulegen. Wann sich die Himmelspforten wieder öffnen, können wir aktuell nicht sagen – aber seid euch sicher, wir haben den ‚Heavenue‘-Spirit fest im Herzen und würden uns freuen, bald wieder mit euch durch das festliche Wolkenmeer zu tanzen.“

Weihnachtsmarkt NRW: Veranstalter geben nicht auf

Es bleibt also abzuwarten, wann der Markt in Zukunft zurückkehren wird. Der Wille bei den Veranstaltern ist allerdings nach wie vor ungebrochen, versichern sie doch: „Der nächste ‚Heavenue‘-Moment kommt bestimmt!“

Vermisst wird der Markt auf jeden Fall. Unter den Beiträgen auf Facebook und Instagram sammeln sich schon die anteilnehmenden Kommentare: