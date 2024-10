Weihnachtsmarkt in NRW: Glühwein-Hammer! HIER zahlst du nur 1 Euro pro Tasse

Die Weihnachtsmarkt-Saison in NRW steht vor der Tür. Viele Menschen können es kaum mehr erwarten, sich den ersten Glühwein des Jahres zu gönnen oder ihre geliebten, gebrannten Mandeln zu kosten.

Doch weil die Preise für die Leckereien auf den Weihnachtsmärkten in NRW in den vergangenen Jahren immer weiter gestiegen sind, können sich viele das bunte Vergnügen kaum mehr leisten. So kostet eine Tasse Glühwein auf einem Weihnachtsmarkt in NRW mittlerweile 5 Euro (mehr dazu hier >>> ). Sparfüchse haben dagegen in der gleichen Stadt eine sehr günstige Alternative.

Das ist der günstigste Weihnachtsmarkt in NRW

Satte fünf Euro für den Glühwein plus 3 Euro Pfand. Wer den Weihnachtsmarkt in der Kölner Altstadt besucht, muss dieses Jahr kräftig in die Tasche greifen. Wer diesen Preis nicht zahlen kann oder will, ist besser im Stadtteil Ehrenfeld aufgehoben. Denn hier findet zwischen dem 12. und 14. November der günstigste Weihnachtsmarkt in NRW statt.

Dahinter steckt Discounter Aldi, der seinen Kunden auf dem Parkplatz vor einer Filiale (Grüner Weg 2) jeweils zwischen 15 Uhr und 21 Uhr eine kostengünstige Alternative bieten will. Die Preise für die Produkte der Aldi-Eigenmarken im Überblick:

Glühwein und alkoholfreie Alternativen: 1 Euro

Crêpes in verschiedenen Variationen: 2 Euro

Bratwurst (auch Veggie): 2 Euro

Süße Plätzchen-Variationen: 1 Euro (je Tüte)

Der Aldi-Weihnachtsmarkt feierte 2023 seine Premiere in NRW. Foto: IMAGO/Zoonar/Gerd Harder

Aldi will Weihnachtsmarkt-Einnahmen spenden

Neben den günstigen Produkten soll es auch Programm für Groß und Klein geben, wie etwa ein Kinder-Karussell oder gemeinsame Singaktionen.

Die Einnahmen der Weihnachtsmärkte, die neben der NRW-Metropole auch in München, Frankfurt und Stuttgart stattfinden, wandern nach Aldi-Angaben nicht in die Taschen des Discounters, sondern an die „Off Road Kids Stiftung“. Die Spenden sollen Kindern und Jugendlichen der jeweiligen Region zugutekommen.