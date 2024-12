Weihnachtsmarkt in NRW: Elefant als Attraktion sorgt für wilde Vorwürfe – „Einfach fürchterlich“

Jeder Weihnachtsmarkt in NRW hat sein ganz besonderes Highlight. In Dortmund steht der größte Weihnachtsbaum der Welt, Essen hat seine Peru-Kartoffel und Bochum einen fliegenden Weihnachtsmann. Nun hat sich der Kölner-Hafen-Weihnachtsmarkt am Schokoladenmuseum etwas ganz Eigenes einfallen lassen.

Denn mitten unter den Besuchern tummelt sich nun auf dem Weihnachtsmarkt in Köln ein Zirkus-Elefant. Das Tier sorgt auch schon für mächtig Aufsehen – und das nicht nur im positiven Sinn. Auf Facebook werden Vorwürfe laut. Doch sind diese berechtigt?

Weihnachtsmarkt in NRW: Elefant sorgt für Aufsehen

„Heute erfreute sich unser besonderer Gast Elefantendame Monti vom Kölner Circus Monroe großer Beliebtheit besonders bei den Kindern“, heißt es am Freitag (27. Dezember) auf dem Facebook-Account des Kölner-Hafen-Weihnachtsmarktes. Auf einem Bild streicheln Kinder den Dickhäuter, der mitten in der Fußgängerzone steht.

In den Kommentaren trauen einige Nutzer ihren Augen nicht und schreien empört auf. „Man sieht sofort, wie der Elefant sich freut. Wird Zeit, dass man Menschen so vorführt – einfach fürchterlich“ und „Absolute Tierquälerei!!! Sollten Sie nicht präsentieren“, heißt es. Doch aufmerksame Leser bemerken sofort, dass die Aufregung völlig umsonst ist.

„Monti sieht verblüffend echt aus als 1. Animatronic-Zirkuselefant“, klären die Veranstalter nämlich direkt im Beitragstitel auf. In den Kommentaren führen sie weiter aus: „In dem ‚Elefanten‘ sind 2 Zirkusartisten und bewegen die Gelenke und machen Späße mit Kindern. Aus den Zeiten mit echten Tieren sind wir zum Glück raus.“

Zirkus-Elefant noch bis Neujahr da

In vielen EU-Ländern sind bestimmte Tiere oder sogar alle Tiere im Zirkus verboten. Deutschland stellt da tatsächlich eine Ausnahme dar, doch viele Zirkusfamilien verzichten freiwillig auf den Einsatz von Tieren – auch, wenn sie dadurch womöglich auf Einnahmen verzichten müssen.

Der Kölner Familienzirkus Monroe zeigt zwar auch noch Showeinlagen mit echten Tieren wie Hunden und Eseln, doch Elefant Monti kommt aus der Produktion und nicht etwa aus der afrikanischen Savanne. Sein Kopf ist computergesteuert, er kann nicken, mit den Ohren wackeln und sogar wie ein richtiger Elefant trompeten – und das ist einmalig in Deutschland.

Bis zum 1. Januar können sich Besucher auf dem Neujahrsmarkt am Schokoladenmuseum selbst einen Eindruck verschaffen. Täglich von 14.30 bis 17.30 Uhr steht Monti auf dem Kölner-Hafen-Weihnachtsmarkt für Streicheleinheiten parat.