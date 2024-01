Vonovia mit Änderung bei Stromverträgen – das sollten Mieter beachten

Selten war das Thema Strom und Heizung bei den Mietern in NRW so präsent wie in diesem Jahr. Die vielen gestiegenen Kosten sorgen bei so manch einem Bewohner für Unmut und Sorge. Nun hat der deutsche Immobilienkonzern Vonovia in Sachen Strom den nächsten Schritt eingeleitet.

Das Unternehmen ist, wie viele anderen Konzerne, sehr daran interessiert, den Klimaschutz und die Energiewende voranzubringen. In diesem Zug haben sie nun eine weitere Maßnahme ergriffen – und die könnte auch für viele Mieter wichtig sein.

Vonovia schließt Vertrag mit RWE ab

Das Wohnungsunternehmen Vonovia hat nun mit einen neuen Stromliefervertrag unterzeichnet, der bei der Erreichung seiner Klimaschutzziele helfen soll. Konkret geht es um rund 18 Millionen Kilowattstunden Grünstrom. Die Laufzeit des Power Purchase Agreements (PPA) ist zunächst auf ein Jahr ausgelegt.

Der Strom stammt aus dem Onshore-Windpark Wust-Fischbeck bei Stendal, wo zehn Windkraftanlagen den umweltfreundlichen Strom erzeugen. Der Vertrag führt auch zu Änderungen für die Mieter, denn diese können nun Grünstrom beziehen. Der Stromliefervertrag für ein Jahr garantiert, laut den Angaben von Vonovia, stabile Preise. Rund 10.000 Haushalte sollen von dem grünen Strom profitieren können. „Wechseln Sie zu Grünstrom von der Vonovia Energie Service und lassen Sie uns gemeinsam die Zukunft grün und nachhaltig gestalten!“, lautet die Aufforderung des Immobilienkonzerns.

Ambitionierte Ziele

Vonovia hat sich in Sachen Klimaziele ambitionierte Ziele gesetzt. Bis 2045 will der Wohnungskonzern klimaneutral sein, wozu der Einsatz von Wärmepumpen und die Installation von Photovoltaikanlagen (PV) im Gebäudebestand dienen soll. Bis 2025 will Vonovia außerdem alle geeigneten Dächer mit PV ausstatten.

