US-Amerikaner sieht erstmals Düsseldorf-Attraktion – „Was zur Hölle?“

Altstadt, Rheinufer, Königsallee und zahlreiche Museen. Düsseldorf hat für Touristen so einiges zu bieten. Kein Wunder, dass die NRW-Landeshauptstadt bei der EM 2024 zum Partyhotspot der Fußballfans aus Europa mutierte. Auf der anderen Seite des großen Teichs ist Düsseldorf doch weit weniger bekannt.

Influencer Ryan Wass ist jetzt jedoch im Netz auf ein Video über Top-Sehenswürdigkeiten der Rheinstadt gestolpert. Der US-Amerikaner macht beim Anblick der Statuen, Museen und Co. große Augen. Bei einer Attraktion verschlägt es dem Youtube-Star beinahe die Sprache.

US-Amerikaner staunt über Düsseldorf-Attraktion

„Was für eine verrückte Architektur. Es sieht wie ein Cartoon aus.“ Die Fassaden des Neuen Zollhofs am Düsseldorfer Hafen lassen Ryan Wass fassungslos zurück. Dabei stammen sie von einem seiner Landsmänner. Denn die Entwürfe kommen vom US-amerikanischen Architekten Frank O. Gehry. Die 1999 eingeweihten Gebäude sind daher auch als „Gehry-Bauten“ bekannt.

Den US-Amerikaner erinnern die skulpturartigen Häuser an einen Spielplatz, den er einmal gesehen hat. „Es ist wirklich komisch, so etwas jetzt in voller Größe zu sehen“, findet er. Besonders die glänzende der drei unterschiedlichen Fassaden bringt ihn aus der Fassung: „Was zur Hölle, Mann. Das sieht aus wie der Cybertruck.“

Bekannt für ihre besondere Architektur: Die Gehry-Bauten im Düsseldorfer Hafen. Foto: IMAGO/Jochen Tack

Damit spielt er auf das Fahrzeug an, mit dem Tesla-Chef Elon Musk den Markt erobern will.

Mehr noch als die modernen Hafen-Gebäude begeistern den US-Amerikaner aber die historischen Gebäude und Denkmäler der NRW-Landeshauptstadt. Schließlich blicken die Städte der Vereinigten Staaten nicht auf eine vergleichbar lange Geschichte zurück.

Sollte es Ryan Wass irgendwann einmal nach Europa verschlagen, dürfte ein Ticket nach Düsseldorf gebucht sein. Sein Fazit: „Was für eine wunderschöne Stadt.“