Tierheim in NRW entsetzt: „Absolut unbegreiflich“

Ein Tierheim hat die Alarmglocken geläutet. Ein Vorfall in NRW hat nicht nur Schock und Entsetzen ausgelöst, sondern auch die Wut der Fans. Alles begann mit einem Post auf Instagram, der von einem absoluten Fall von Tierquälerei berichtete.

Nicht Hunde oder Katzen waren betroffen, sondern unschuldige Wildvögel. Jetzt hat das Tierheim aus NRW ein neues Update veröffentlicht – es sei „absolut unbegreiflich“.

Tierheim NRW: „Grausame Wildvogelfalle“ – Tiere verenden „elendig“

Ein harmloser Spaziergang endete für eine Person aus NRW mit einer schrecklichen Entdeckung. Und das alles macht sie „immer noch absolut sprachlos“, wie sie auf Instagram mitteilte. Doch worum geht es? Um eine „bestialische Wildvogelfalle“. Weiter berichtete das Tierheim Bergheim, dass man aus einem Gebüsch Vogelgezwitscher gehört habe. Und das war erst der Anfang von all dem Grauen.

Dort fand er keine glücklichen, sondern leidende und sterbende Vögel. So wurde direkt über dem Kasten ein Ast mit „Leim“ präpariert, „an dessen Ende ein toter Stieglitz aufgespießt war, der als Köder für andere Vögel diente“. Es wurde auch berichtet, dass bereits „mehrere tote Vögel“ an dem Ast klebten.

„Zwei noch lebende Stieglitze wurden von den Spaziergängern ganz vorsichtig aus ihrer Not befreit, einer war aber schon so geschwächt, dass er kurz darauf starb. Der andere Stieglitz wurde zu uns gebracht. Seine Flügel waren zu einem Klumpen verklebt, seine Beine hingen am Körper fest, er konnte nicht stehen“; hieß es weiter. „In stundenlanger Arbeit lösten wir mit Hilfe von Öl die Federn voneinander und tatsächlich geht es dem kleinen Kerlchen heute schon wieder gut“, so die Pfleger.

Nun hat auch das Tierheim die Vogelstimmenbox und die Musik, die daraus ertönt, geteilt. Eines ist klar: „Es ist absolut unbegreiflich, wie Menschen so etwas Grausames tun können“.

Hier kannst du dir die Musik des grausamen Vogelfunds anhören:

„Ich bin sprachlos“: User-Wut wegen Vogel-Fund

Das fanden wohl auch einige User, die in Hülle und Fülle auf den Post reagierten. So fragte eine Userin verzweifelt: „Wo ist unsere menschliche Gesellschaft bloß gelandet?“ Auch ein weiterer Nutzer meinte ganz traurig: „Die Grausamkeit des Menschen ist wirklich grenzenlos, ich bin sprachlos! So ein „Glück“, dass die Falle entdeckt wurde. Die armen Vögel! Ich hoffe, diese Menschen werden gefasst!“

Hier kannst du weiter Stimmbilder der User lesen:

Mittlerweile ist auch die Polizei eingeschaltet. So können sachdienliche Hinweise dort gemeldet werden, oder beim Kreisveterinäramt/ Artschutz (02271-8313931).